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И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

Сергей Кущ
19 марта 2024, 02:32
Своевременная правильная обрезка смородины - залог большого урожая.
Как правильно обрезать кусты смородины весной
Как правильно обрезать кусты смородины весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Весной, перед распусканием почек - идеальное время для обрезки смородины и порички. Правильная обрезка позволяет не только сохранить здоровье кустов, но и увеличить урожайность.

Важно знать, как правильно обрезать смородину, чтобы насладиться ее урожаем. Эксперты из "Аптеки cадовода" знают, что и когда нужно делать.

Что такое "Аптека cадовода"?

ТМ "Аптека cадовода" появилась в 2008 году. Ее "отцом" является известная украинская компания Укравит Сайенс Парк, которая более 20 лет производит продукцию для аграрных предприятий – препараты, обеспечивающие максимальную защиту сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей (насекомых, клещей, грызунов), возбудителей болезней растений, а также сорняков.

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ТМ "Аптека cадовода" создана специально для садоводов и огородников для защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.

Когда обрезать смородину?

Конец зимы и начало весны - идеальное время для обрезки смородины и порички, пока не началось сокодвижение. Однако, при необходимости обрезку можно проводить и поздним летом, а также в течение осени.

Как правильно обрезать смородину?

  • Удаляйте старые, слабые, сухие, пораженные болезнями и поврежденные ветви. Обрезайте их под корень.
  • Оставляйте на кусте 5-7 сильнейших ветвей второго-третьего года с большими почками. Это позволит сохранить урожайность.
  • Срезайте ветви над почкой, которая "смотрит" наружу куста, чтобы из нее выросла новая веточка.
  • При обрезке красной смородины не удаляйте ветви "на внешнюю почку", так как это негативно скажется на урожае.

Старайтесь поддерживать куст в порядке, формируя его так, чтобы он не становился слишком разросшимся. Это поможет повысить урожайность и облегчит сбор ягод.

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете правильно обрезать свои кусты смородины и порички, что приведет к здоровому росту растений и обеспечит богатый урожай в будущем.

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