И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

Своевременная правильная обрезка смородины - залог большого урожая.

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Как правильно обрезать кусты смородины весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Весной, перед распусканием почек - идеальное время для обрезки смородины и порички. Правильная обрезка позволяет не только сохранить здоровье кустов, но и увеличить урожайность.

Важно знать, как правильно обрезать смородину, чтобы насладиться ее урожаем. Эксперты из "Аптеки cадовода" знают, что и когда нужно делать.

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Когда обрезать смородину?

Конец зимы и начало весны - идеальное время для обрезки смородины и порички, пока не началось сокодвижение. Однако, при необходимости обрезку можно проводить и поздним летом, а также в течение осени.

Как правильно обрезать смородину?

Удаляйте старые, слабые, сухие, пораженные болезнями и поврежденные ветви. Обрезайте их под корень.

Оставляйте на кусте 5-7 сильнейших ветвей второго-третьего года с большими почками. Это позволит сохранить урожайность.

Срезайте ветви над почкой, которая "смотрит" наружу куста, чтобы из нее выросла новая веточка.

При обрезке красной смородины не удаляйте ветви "на внешнюю почку", так как это негативно скажется на урожае.

Старайтесь поддерживать куст в порядке, формируя его так, чтобы он не становился слишком разросшимся. Это поможет повысить урожайность и облегчит сбор ягод.

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете правильно обрезать свои кусты смородины и порички, что приведет к здоровому росту растений и обеспечит богатый урожай в будущем.

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