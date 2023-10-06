Кабачки по-корейски на зиму: безумно вкусный рецепт Евгения Клопотенко

Все овощи, которые можно сделать "по-корейски" отличаются особенной "изюминкой"вкуса. Именно за этот необычный вкус и хруст их любят многие украинцы. Мы расскажем, как сделать кабачки по-корейски на зиму.
Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко в своем блоге в ТикТок поделился рецептом, как сделать кабачки по-корейски с морковью и удивить близких.
Кабачки "по-корейски" - Клопотенко рассказал рецепт
Для того, чтобы приготовить закуску, вам понадобится:
- 1 кг кабачков
- 500 г моркови
- 4 луковицы
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 250 мл масла
- 30мл уксуса
- 1 головка чеснока
- 1 ч. л. кориандра
- 1 ч. л. острого перца
Кабачки "по-корейски" - рецепт
Для начала натрите на терку 1 кг кабачков и 500 г моркови, после этого 4 луковицы нарежьте соломкой . Добавьте к овощам 1 ст.л соли, 1ч.л сахара, 250 мл масла, тушите все 10 минут, затем добавляете 30 мл уксуса и тушите еще 5 минут. После этого смешиваете с чесночком (1 головка),1 ч.л кориандра и 1 ч.л острого перца. Затем всю массу необходимо определить в стерилизованные банки, закрутить, перевернуть и наслаждаться.
Смотрите видео о том, как приготовить кабачки "по-корейски":
@klopotenko_chef Кабачки по-корейськи рецепт? Готуються максимально просто і часу на це багато не треба. Вриваєтеся в кухню, трете на тертку 1 кг кабачків і 500 г моркви, отак швидко, чікс-чікс, 4 цибулини ріжете соломкою (і нема часу плакати). Додаєте до овочів 1 ст.л солі, 1 ч.л цукру, 250 мл олії, тушите все 10 хвилин, додаєте 30 мл оцту і тушите ще 5 хвилин. Змішуєте з часничком (1 голівка), 1 ч.л коріандру і 1 ч.л гострого перцю. Вжух все в стерилізовані банки, закрутили, перевернули і побігли по своїх справах. Цьом. #кабачки#корейські#гостразакуска#рецептклопотенка♬ оригінальний звук - klopotenko_chef
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