Кабачки по-корейски на зиму: безумно вкусный рецепт Евгения Клопотенко

Главред расскажет, как приготовить кабачки по-корейски с морковью на зиму и удивить близких.

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Кабачки по-корейски на зиму / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Все овощи, которые можно сделать "по-корейски" отличаются особенной "изюминкой"вкуса. Именно за этот необычный вкус и хруст их любят многие украинцы. Мы расскажем, как сделать кабачки по-корейски на зиму.

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко в своем блоге в ТикТок поделился рецептом, как сделать кабачки по-корейски с морковью и удивить близких.

Кабачки "по-корейски" - Клопотенко рассказал рецепт

Для того, чтобы приготовить закуску, вам понадобится:

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1 кг кабачков

500 г моркови

4 луковицы

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

250 мл масла

30мл уксуса

1 головка чеснока

1 ч. л. кориандра

1 ч. л. острого перца

Кабачки "по-корейски" - рецепт

Для начала натрите на терку 1 кг кабачков и 500 г моркови, после этого 4 луковицы нарежьте соломкой . Добавьте к овощам 1 ст.л соли, 1ч.л сахара, 250 мл масла, тушите все 10 минут, затем добавляете 30 мл уксуса и тушите еще 5 минут. После этого смешиваете с чесночком (1 головка),1 ч.л кориандра и 1 ч.л острого перца. Затем всю массу необходимо определить в стерилизованные банки, закрутить, перевернуть и наслаждаться.

Смотрите видео о том, как приготовить кабачки "по-корейски":

@klopotenko_chef Кабачки по-корейськи рецепт? Готуються максимально просто і часу на це багато не треба. Вриваєтеся в кухню, трете на тертку 1 кг кабачків і 500 г моркви, отак швидко, чікс-чікс, 4 цибулини ріжете соломкою (і нема часу плакати). Додаєте до овочів 1 ст.л солі, 1 ч.л цукру, 250 мл олії, тушите все 10 хвилин, додаєте 30 мл оцту і тушите ще 5 хвилин. Змішуєте з часничком (1 голівка), 1 ч.л коріандру і 1 ч.л гострого перцю. Вжух все в стерилізовані банки, закрутили, перевернули і побігли по своїх справах. Цьом. #кабачки #корейські #гостразакуска #рецептклопотенка ♬ оригінальний звук - klopotenko_chef

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