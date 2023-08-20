Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях: наконец-то не будет сохнуть

Главред расскажет, что делать, если лаваш сухой и как его вернуть к жизни.

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Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: pexels

Лаваш - любимый продукт многих людей, однако мало кто знает, как правильно его хранить, чтобы он не засох в первый же день. Мы расскажем, можно ли заморозить армянский лаваш и что делать, чтобы продлить его срок хранения.

Сколько дней можно хранить лаваш

Тонкий и популярный для приготовления различных блюд лаваш без дрожжей - идеальная замена хлебу и возможность приготовить что-то новое. Однако хранится он относительно не долго. При соблюдении всех рекомендаций, максимальный срок хранения данного продукта составляет до 6 дней, а точнее - около 73 часов.

Как хранить тонкий лаваш в домашних условиях

Многим известно, как быстро и неожиданно может засохнуть лаваш, особенно - в теплое время года. Справиться с этим достаточно просто, если следовать рекомендациям.

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В том случае, если лаваш куплен в магазине, лучше всего не открывать его упаковку до момента употребления. Так он лучше и дольше будет сохранять свежесть. Однако, если лаваш был приобретен в хлебном отделе - его лучше обернуть, как можно плотнее в пищевую пленку или пергамент, а затем убрать в хлебницу. Лучше всего, если есть деревянная хлебница, но подойдет любая. Также, если нет намерения употреблять весь лаваш сразу - его можно убрать в вакуумную упаковку и заморозить. После размораживания этот продукт не потеряет своих качеств.

Что делать если лаваш сухой

Бывает и так, что лаваш высох быстрее ожидаемого времени, однако это не беда. Постарайтесь аккуратно развернуть его и разложить на столе, после чего слегка смочить водой. Когда всё полотно лаваша будет увлажненным- отправляйте его в микроволновку на 10 секунд - и продукт будет, как свежий.

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