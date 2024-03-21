Как избавиться от плесени в ванной на стене: раствор, который решит проблему

Вы узнаете, как убрать плесень со швов в ванной, если попробуете применить два разных раствора, которые включают соду, нашатырный спирт и перекись водорода.

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Как избавиться от чёрной плесени в ванной комнате / Скриншот YouTube

Черный налет в ванной комнате становится большой проблемой, поскольку отмыть его далеко не просто. В ванной комнате высокий уровень влажности, что способствует возникновению грибка. Поэтому раз за разом призодится с ним бороться и задаваться вопросом, как убрать плесень в ванной домашними средствами.

Автор YouTube-канала Лови совет рассказал об одном из способов избавления от плесени и ванной и показал, как это работает на практике.

Как избавиться от плесени в ванной народные средства

Раствор против плесени с содой

Нужно взять 2-3 столовые ложки с содой и добавить стакан воды. Должна получиться смесь, которую нужно нанести на проблемные места в ванной, где образовалась плесень, и несколько раз пройтись губкой. Нужно хорошо оттирать, чтобы тщательно отмыть грибок.

Спиртовой раствор от плесени

После того, как нанесен первый раствор, нужно подождать 20 минут и переходить ко втором этапу.

Для приготовления следующего раствора понадобятся стакан воды, 3 столовые ложки 10% нашатырного спирта и 3 столовые ложки перекиси водорода. Все смешиваем и наносим на поверхность.

Втираем в то место, где был нанесен первый раствор, смывая ранее нанесенную пасту.

В результате вся черная плесень должна отчиститься. Для закрепления эффекта можно повторить процедуру еще 1-2 раза.

Смотрите видео о том, как отмыть ванную комнату:

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