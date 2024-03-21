Как избавиться от плесени в ванной на стене: раствор, который решит проблему

Черный налет в ванной комнате становится большой проблемой, поскольку отмыть его далеко не просто. В ванной комнате высокий уровень влажности, что способствует возникновению грибка. Поэтому раз за разом призодится с ним бороться и задаваться вопросом, как убрать плесень в ванной домашними средствами.
Автор YouTube-канала Лови совет рассказал об одном из способов избавления от плесени и ванной и показал, как это работает на практике.
Как избавиться от плесени в ванной народные средства
Раствор против плесени с содой
Нужно взять 2-3 столовые ложки с содой и добавить стакан воды. Должна получиться смесь, которую нужно нанести на проблемные места в ванной, где образовалась плесень, и несколько раз пройтись губкой. Нужно хорошо оттирать, чтобы тщательно отмыть грибок.
Спиртовой раствор от плесени
После того, как нанесен первый раствор, нужно подождать 20 минут и переходить ко втором этапу.
Для приготовления следующего раствора понадобятся стакан воды, 3 столовые ложки 10% нашатырного спирта и 3 столовые ложки перекиси водорода. Все смешиваем и наносим на поверхность.
Втираем в то место, где был нанесен первый раствор, смывая ранее нанесенную пасту.
В результате вся черная плесень должна отчиститься. Для закрепления эффекта можно повторить процедуру еще 1-2 раза.
Смотрите видео о том, как отмыть ванную комнату:
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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