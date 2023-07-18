Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

Для этого девушка использовала только те ингредиенты, которые уже были на ее кухне.

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Девушка показала, как очистить смеситель / Коллаж Главред, фото: соцсети

Пользователь Reddit поделилась фотографиями "до и после" обновленного смесителя для раковины, который выглядит как новый. Для этого девушка использовала только те ингредиенты, которые уже были на ее кухне.

Она показала кран и его ручку, обмотанную кусками бумажных полотенец, которые делают его похожим на мумию.

"Я разрезала бумажные полотенца на полоски, чтобы было удобно управлять и накрывать", - написала пользователь в подписи к фотографии.

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Чем очистить смеситель?

"Пропитанный уксусом и мумифицированный смеситель для раковины удался. Этому смесителю около 10 лет", - говорит девушка.

Для этого она использовала обычные бумажные полотенца и уксус.

Чем очистить смеситель / Фото: соцсети

На фотографиях "после" сантехника выглядела практически безупречно - корка и пятна, покрывавшие большую часть поверхности, были практически полностью удалены с помощью уксуса и бумажных полотенец.

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