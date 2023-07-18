Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

Пользователь Reddit поделилась фотографиями "до и после" обновленного смесителя для раковины, который выглядит как новый. Для этого девушка использовала только те ингредиенты, которые уже были на ее кухне.
Она показала кран и его ручку, обмотанную кусками бумажных полотенец, которые делают его похожим на мумию.
"Я разрезала бумажные полотенца на полоски, чтобы было удобно управлять и накрывать", - написала пользователь в подписи к фотографии.
Чем очистить смеситель?
"Пропитанный уксусом и мумифицированный смеситель для раковины удался. Этому смесителю около 10 лет", - говорит девушка.
Для этого она использовала обычные бумажные полотенца и уксус.
На фотографиях "после" сантехника выглядела практически безупречно - корка и пятна, покрывавшие большую часть поверхности, были практически полностью удалены с помощью уксуса и бумажных полотенец.
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