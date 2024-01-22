Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

Хотя храп может восприниматься только как раздражающая привычка, он может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем.

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Что нужно делать, чтобы не храпеть во сне/ Коллаж Главред, фото freepik

В холодное время года храпуны часто становятся громче, что является плохой новостью для того, кто спит рядом с ними. Однако простое 30-секундное упражнение может стать ключом к тому, что вы оба сможете хорошо выспаться. Неприятно спать рядом с храпящим человеком, а зимой это может стать еще хуже.

Почему человек храпит сильнее зимой

По мнению экспертов, это происходит потому, что в холодные месяцы воздух обычно суше, что может вызвать заложенность носа и горла. Кроме того, зимой люди проводят больше времени в помещении, что часто приводит к меньшей вентиляции и большему количеству пыли в воздухе. Это также может вызвать заложенность носа и способствовать храпу.

Даже ношение более тяжелой пижамы, чтобы согреться при понижении температуры на улице, может оказывать давление на грудную клетку и горло, усугубляя ночной храп. Но если вы устали от необходимости спать на диване, разбудив весь дом, есть несколько простых способов предотвратить храп. Одно упражнение занимает всего 30 секунд и может привести к впечатляющему 59-процентному снижению храпа.

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Мартин Сили, эксперт по сну и генеральный директор компании MattressNextDay, рекомендует храпунам включить в свой ночной распорядок дня 30-секундное упражнение для языка, поскольку укрепление мышц может помочь в борьбе с этим недугом. Просто закройте рот и 10 раз проведите языком в одном направлении, затем 10 раз в другом направлении, а в завершение - в третьем. По словам эксперта, храпуны увидят результаты уже через три ночи.

Еще одно упражнение для языка, рекомендованное Sleep Foundation, включает в себя прикладывание кончика языка к задней поверхности верхних передних зубов. Затем медленно отведите язык назад, двигая его кончиком по крыше рта. Это упражнение следует повторить пять-десять раз.

Хотя храп может восприниматься только как раздражающая привычка, он может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем. По данным NHS, громкий храп является одним из распространенных симптомов апноэ сна - состояния, при котором дыхание останавливается и учащается во время сна.

Если не лечить апноэ сна, оно может стать гораздо более серьезным и начать влиять на другие показатели здоровья, например, кровяное давление. Тем, кто страдает этим заболеванием, следует обратиться к своему лечащему врачу, так как вам может понадобиться CPAP-аппарат для сна.

Другие методы лечения включают использование приспособления типа десневого щитка, которое поддерживает дыхательные пути открытыми, а также хирургическое вмешательство.

"Бывает трудно определить, есть ли у вас апноэ сна. Может помочь просьба кого-нибудь побыть с вами, пока вы спите, чтобы он мог проверить наличие симптомов", - добавляют в NHS.

Среди других признаков - чувство сильной усталости в течение дня, задыхающиеся или фыркающие звуки во время сна, а также частые пробуждения в течение ночи.

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