Как лучше всего хранить специи: лайфхак, если нет специальной емкости

Главред расскажет, как хранить специи, чтобы они не сырели и не рассыпались.

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Как лучше всего хранить специи / коллаж: Главред, фото: скриншот

Специи - то, чем пользуется практически каждая хозяйка, однако мало кто знает, как правильно их хранить, чтобы они дольше оставались свежими, не теряли текстуру и аромат. Для этого вовсе не обязательно иметь специальные емкости. Мы расскажем, как нужно хранить специи, чтобы в них не заводились жучки и не только.

Как долго можно хранить сухие приправы

Для начала стоит сказать, что у приправ, как и у любого другого продукта, есть свой срок годности. Несмотря на то, что этот срок довольно большой, помнить о нем всё же нужно. Молотые специи (чеснок, куркума, смесь приправ) могут храниться от 2 до 3 дет. В свою очередь измельченные травы, например, укроп или базилик, мята или петрушка - могут храниться максимум до двух лет.

В чем лучше всего хранить специи

Для хранения специй лучше всего, конечно, использовать емкости, которые можно герметично закрыть, чтобы в них не попадали насекомые или влага. Чаще всего для этого используют стекло, именно этот материал позволяет специям сохранить свои лучшие качества.

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Как лучше всего хранить специи

Однако, если у вас нет специалных емкостей - можно воспользоваться лайфхаком, который поможет закрыть упаковку специй без дополнительных предметов. Для этого необходимо срезать уголок упаковки, а затем обрезать его острую часть, чтобы получить полоску с отверстием внутри. Затем открытую пачку нужно завернуть и надеть на нее тот самый обрезанный уголок.

Смотрите видео о том, как это сделать:

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