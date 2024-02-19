Как поддерживать порядок в доме: 4 способа опытной хозяйки всегда жить в чистоте

Главред расскажет о хороших способах постоянного поддерживания порядка в доме.

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Как поддерживать порядок в доме / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Порядок в доме способен влиять на настроение человека и успокаивать, однако всем известно, как тяжело его поддерживать на постоянной основе. Мы расскажем, как приучить себя жить в чистоте и что для этого нужно сделать.

Как поддерживать порядок в доме

Блогер Квитко Татьяна рассказала на своей странице в ТикТок о четырех правилах, которые помогают ей поддерживать порядок в доме. Как оказалось, сил для этого нужно не так уж и много.

Первым правилом является выделение времени. По словам Татяны, 20 минут, потраченные на уборку ежедневно утром или вечером, могут помочь поддерживать минимальный порядок в доме. Также, по ее словам, важно сразу чистить то, что рассыпалось или разлилось и не оставлять это на потом, потому что спустя время сделать это может быть достаточно тяжело.

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Как сделать так, чтобы в доме всегда был порядок

Третий совет состоит в том, чтобы держать поверхности чистыми и назначить всем вещам свое определенное место. Такая привычка позволит не "захламлять" поверхности и избавиться от визуального шума в доме, что тоже может придать ощущение порядка.

Как поддерживать чистоту и порядок в доме

Четвертый совет - уборка вещей по местам. Довольно хорошим советом является прививание привычки сразу убирать вещи на место, а не вешать на стул, класть на кровать или стол.

Смотрите видео о том, как поддерживать порядок в доме:



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