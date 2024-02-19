Как поддерживать порядок в доме: 4 способа опытной хозяйки всегда жить в чистоте

Порядок в доме способен влиять на настроение человека и успокаивать, однако всем известно, как тяжело его поддерживать на постоянной основе. Мы расскажем, как приучить себя жить в чистоте и что для этого нужно сделать.
Как поддерживать порядок в доме
Блогер Квитко Татьяна рассказала на своей странице в ТикТок о четырех правилах, которые помогают ей поддерживать порядок в доме. Как оказалось, сил для этого нужно не так уж и много.
Первым правилом является выделение времени. По словам Татяны, 20 минут, потраченные на уборку ежедневно утром или вечером, могут помочь поддерживать минимальный порядок в доме. Также, по ее словам, важно сразу чистить то, что рассыпалось или разлилось и не оставлять это на потом, потому что спустя время сделать это может быть достаточно тяжело.
Как сделать так, чтобы в доме всегда был порядок
Третий совет состоит в том, чтобы держать поверхности чистыми и назначить всем вещам свое определенное место. Такая привычка позволит не "захламлять" поверхности и избавиться от визуального шума в доме, что тоже может придать ощущение порядка.
Как поддерживать чистоту и порядок в доме
Четвертый совет - уборка вещей по местам. Довольно хорошим советом является прививание привычки сразу убирать вещи на место, а не вешать на стул, класть на кровать или стол.
Смотрите видео о том, как поддерживать порядок в доме:
@kvitko_tati2 Минулорічне відео #цьогодня#лайфхакидлядому#лайфхаки#засобидляприбирання#естетичнийдім#порядоквдомі#cleaning♬ оригінальний звук - Супермама про естетичний дім?
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