Как научиться не завидовать: совет от Натальи Холоденко

Главред расскажет, как побороть зависть внутри себя и перестать испытывать это чувство.

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Как научиться не завидовать / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

С детства нас учат, что зависть - плохое чувство, однако мало кто знает, как с ним бороться. Подобное неприятное ощущение испытывал практически каждый человек. Мы расскажем, как научиться его контролировать.

Как побороть в себе чувство зависти - три формы чувства

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко утверждает, что у зависти есть три формы. Каждая из них не совсем здоровая, однако с одной нужно бороться уже сейчас.

Импульсная - когда человеку в моменте резко захотелось что-то, что есть у другого. Есть другая форма, когда человек видит что-то у другого и резко понимает, что ему это тоже нужно. И третья форма - самая тяжелая. Зависть, как состояние души. В этом состоянии человек пребывает постоянно и считает всех вокруг плохими, потому что они живут лучше, чем он.

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Чем опасно чувство зависти

В чувстве зависти, особенно, когда оно постоянно, человек съедает сам себя и не продвигается по жизни. Оно оставляет завидующего на месте и он становится недовольным своей жизнью. Первым шагом в борьбе с завистью, соответственно, является необходимость определить, какая зависть именно у вас.

Как научиться не завидовать

Для того, чтобы приступить к прощанию с завистью, необходимо анализировать себя и вовремя отслеживать импульсы зависти. Затем важно постараться начать отделять свои истинные желания и свой выбор от навязанного импульсом. Со временем анализ себя поможет больше не попадать в плен зависти.

Смотрите видео о борьбе с завистью от Натальи Холоденко:

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