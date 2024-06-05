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Как облагородить пень: интересные идеи, о которых мало кто догадывается

Андрей Ганчук
5 июня 2024, 17:10
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Если вы не знаете, зачем оставлять пеньки, попробуйте на практике один из предложенных методов, и поймете, что пень не обязательно нужно убирать со двора.
Пенек
Что сделать из пня, чтобы украсить свой дачный участок / Скриншот YouTube

Можно встретить множество советов, как быстро убрать пень с участка или что залить, чтобы он сгнил. Но подойти к решению проблемы можно и более креативно. Оставьте пенек на своем дачном участке или саду и придумайте, как его украсить. Мы же расскажем, как красиво обработать пень для интерьера и сделать его изюминкой вашего двора.

Автор YouTube-канала Умный мастер рассказал, что делать с пеньком, если тяжело срубить, и как превратить его в предметы современного декора.

Как использовать пень в саду

Сделайте домик для гнома

Если пенек нельзя выкопать, сделайте домик для гнома. Обычный пенек обкладывается декором и глядя на него будут улыбаться все ваши гости.

Клумба

Можно выдолбить углубления в пеньке и посадить суккуленты. Углубления после их посадки увеличиваются, после этого засыпаются землей и превращаются в цветник.

Летний стол

Высокий пенек можно немного срубить и превратить его в стол. За таким столом можно в теплое время года проводить время.

Домик

Если пенек очень большой, а рядом с ним еще несколько таких же огромных пней, можно сделать легкий и маленький летний домик, чтобы проводить в нем время и встречать гостей.

Смотрите видео, что делать с пеньком во дворе на даче:

Как быстро убрать большой пень?

Чтобы быстро убрать пень, понадобится землеройная техника. Если вы хотите удалить пенек, заводите машину во двор еще до того, как совершена посадка растений, иначе можно повредить грунт.

Такой способ хорошо подойдет, если на участке большие пни, с которыми практически невозможно справиться другими способами, пишет Agromarket.

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