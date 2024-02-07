Как перестать играть в казино: психолог дал совет по борьбе с зависимостью

Главред расскажет, как уйти от игровой зависимости, которая может потянуть за собой тяжелые последствия.

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Как перестать играть в казино / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Многие люди слышали разные истории, в большинстве своем они были печальными. Истории о том, как люди из-за зависимости от азартных игр оставались в итоге ни с чем. Мы расскажем, как уйти от игровой зависимости и что делать в этой непростой ситуации.

Почему азартные игры вызывают зависимость

Психолог Мирошниченко Иван в своем блоге в ТикТок поднял важный вопрос о том, как лечить зависимость от азартных игр и о том, почему она возникает.

По словам эксперта, перед тем, как разобраться с тем, как избавиться от игромании, нужно разобраться в ее причинах и том, почему она возникает. Мирошниченко добавляет, что по своей сути игромания - это расстройство поведения, при котором у игромана происходит сильная фиксация эмоций. То есть, игра дает большой прилив энергии и возбуждения. В этот момент происходит освобождение от эмоционального напряжения и чувства неполноценности.

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Он утверждает, что для игромана главное не выигрыш, а сам процесс и участие, в момент которого он получает максимальное удовольствие.

Как перестать играть в казино и азартные игры

По словам врача, исходя из его наблюдений, зависимость невозможно вылечить медикаментами. Всё дело в том, что они не влияют не причину возникновения зависимости, установки и образ мышления человека. Он убежден, что вылечить зависимость от игр можно только с помощью сильной и глубокой психотерапии. Однако игроман к этому должен быть готов.

Смотрите видео о том, как бороться с зависимостью:

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