Как перестать играть в казино: психолог дал совет по борьбе с зависимостью

Многие люди слышали разные истории, в большинстве своем они были печальными. Истории о том, как люди из-за зависимости от азартных игр оставались в итоге ни с чем. Мы расскажем, как уйти от игровой зависимости и что делать в этой непростой ситуации.
Почему азартные игры вызывают зависимость
Психолог Мирошниченко Иван в своем блоге в ТикТок поднял важный вопрос о том, как лечить зависимость от азартных игр и о том, почему она возникает.
По словам эксперта, перед тем, как разобраться с тем, как избавиться от игромании, нужно разобраться в ее причинах и том, почему она возникает. Мирошниченко добавляет, что по своей сути игромания - это расстройство поведения, при котором у игромана происходит сильная фиксация эмоций. То есть, игра дает большой прилив энергии и возбуждения. В этот момент происходит освобождение от эмоционального напряжения и чувства неполноценности.
Он утверждает, что для игромана главное не выигрыш, а сам процесс и участие, в момент которого он получает максимальное удовольствие.
Как перестать играть в казино и азартные игры
По словам врача, исходя из его наблюдений, зависимость невозможно вылечить медикаментами. Всё дело в том, что они не влияют не причину возникновения зависимости, установки и образ мышления человека. Он убежден, что вылечить зависимость от игр можно только с помощью сильной и глубокой психотерапии. Однако игроман к этому должен быть готов.
Смотрите видео о том, как бороться с зависимостью:
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