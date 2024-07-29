Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, можно ли чистить золото зубной пастой, можете попробовать на практике простой способ, после чего убедиться, подходит ли он вам.

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Чем лучше почистить золотую цепочку дома в ванной / Скриншот YouTube

Многим хорошо известно, что золотые изделия время от времени нужно чистить. На украшения попадает пот, они взаимодействуют с воздухом и могут потерять свой цвет. Поэтому актуальным становится вопрос, как лучше почистить золото в домашних условиях. Мы расскажем вам об одном из способов, в котором понадобится зубная паста.

Автор YouTube-канала Try Electronics рассказал, как правильно почистить золотое украшение, чтобы оно обрело прежний блеск.

Как почистить цепочку зубной пастой

Подготовьте зубную пасту и щетку

Чистить цепочку мы будем зубной пастой и щеткой. Это один из самых эффективных способов.

Нужно намочить цепочку в воде, выдавить на нее зубную пасту и аккуратно ее протереть.

Промываем цепочку водой

После того как цепочка была почищена, нужно тщательно смыть зубную пасту водой.

Далее следует протереть украшение насухо тряпкой.

В итоге цепочка должна полностью очиститься и снова заблестеть.

Смотрите видео, как быстро почистить золотое украшение дома:

Что известно о YouTube-канале Try Electronics Try Electronics – украинский канал на YouTube. Источник информации и развлечения для людей, которые интересуются техникой и современными устройствами. Автор размещает множество видеороликов о ТВ боксах, мелутимедийном оборудовании и другой технике, говорится в описании канала.

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