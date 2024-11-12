Как понять, что человек говорит неправду: главные признаки обманщика

Когда человек говорит неправду, его поведение может включать несколько специфических признаков.

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Как понять, что человек говорит неправду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как распознать ложь

Признаки того, что вам говорят неправду

Часто нам кажется, что по выражению лица или поведению можно распознать ложь, но исследования показывают, что люди не так хороши в этом, как думают.

Главред узнал - согласно данным, обычные люди могут определить обман лишь в 54% случаев, а профессионалы, такие как полицейские и судьи, — в 56%. Это говорит о том, что даже те, кто работает с ложью ежедневно, иногда затрудняются в ее выявлении.

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Когда человек врет, как он себя ведет?

Когда человек говорит неправду, его поведение может включать несколько специфических признаков. Исследователи из Калифорнийского университета отмечают, что лжец часто выражается расплывчато и избегает конкретики.

Человек может играть с волосами или касаться лица, а также повторять вопросы перед тем, как ответить, — это признак попытки собраться с мыслями, чтобы произнести заранее подготовленный ответ. Однако эти признаки не всегда надежны, и большинство психологов рекомендует внимательнее слушать речь, чем следить за жестами.

В чем разница между ложью и обманом? Неправду можно охарактеризовать как высказывание, основанное на заблуждении или неполном знании, ложь — как сознательное искажение знаемой субъектом истины, а обман — как полуправду, провоцирующую понимающего ее человека на ошибочные выводы из достоверных фактов.

Куда смотрит человек, когда говорит неправду?

Есть популярное мнение, что при лжи человек может отводить взгляд. Но недавние исследования показали, что направление взгляда не является точным признаком лжи. Психологи утверждают, что гораздо надежнее обращать внимание на детали в его ответах, так как лжец может легко контролировать взгляд, но затрудняется поддерживать логичность своей истории.

Как понять, что человек говорит неправду: анализ голоса

Научные данные показывают, что голос может выдавать ложь: когда человек говорит неправду, его интонация часто меняется. Как правило, в начале слова интенсивность звучания ниже, затем интонация усиливается, и речь становится медленнее. Однако, если лжец сам верит в свою ложь, голос может звучать уверенно и правдоподобно, что затрудняет обнаружение обмана.

Какой метод используют профессионалы, чтобы уличить лжеца?

Психологи рекомендуют задавать вопросы в неожиданной форме. К примеру, клинический психолог Эллен Хендриксен советует просить рассказать историю наоборот — от конца к началу. Это сложная задача для лжеца, так как мозг естественно структурирует выдуманную историю последовательно, и нарушить этот порядок трудно. Такой метод часто применяется в допросах, помогая выявить противоречия в показаниях.

Можно ли отличить ложь от правды?

Отличить правду от лжи бывает непросто. Психолог Рональд Фишер, обучающий агентов ФБР, подчеркивает, что, несмотря на нервозность, опытные лжецы могут успешно контролировать эмоции. Поэтому в профессиональной среде при допросах на первых порах просто позволяют человеку свободно говорить, не предъявляя улик. Со временем лжец может запутаться и противоречить себе, что облегчает разоблачение.

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