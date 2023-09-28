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Как понять, что девушка тебя не любит: запомните эти признаки раз и навсегда

Андрей Ганчук
28 сентября 2023, 05:30
Вас даже не заинтересует, как узнать, изменяет ли девушка, если поймете, что никакой любви нет, а отношения завязаны на чем угодно, но только не на чувствах.
Мужчина и женщина
Нет заботы, уважения и желания отдавать – верные признаки, как понять, что девушка хочет уйти от тебя / depositphotos.com

Тема любви в любом обществе и в любое время порождает множество догадок и вопросов. Каждый по-своему трактует отношения и определяет их в зависимости от мировоззрения и взглядов. Любовь, привычка или привязанности могут подменять друг друга и путать человека, поэтому бывает сложно понять, как узнать, любит тебя или нет девушка. Впрочем, есть признаки, которые наверняка помогут выяснить суть и получить нужные ответы.

Как понять, что девушка тебя просто использует

Обычно как понять, что девушка тебя любит, или ты ей нравишься, несложно. А вот как разобраться, почему она больше не любит, а, может, никогда и не любила и постоянно использовала, порой непросто. Чтобы это выяснить, надо трезво посмотреть на свои отношения и тогда вы во всем сможете разобраться.

Девушке вечно что-то не так

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В таких отношениях девушка постоянно критикует парня и ищет, к чему бы придраться. Ее может раздражать любая мелочь даже в том случае, если все, на самом деле нормально.

Многие парни пытаются что-то исправить и угодить своей второй половинке, а в ответ она капризничает и пытается его подавить. Тогда нужно задать себе вопрос: а стоит ли продолжать отношения с таким человеком?

Она тебя не уважает

Уважение – это не только об этикете, но и о любви. Что подразумевает то самое уважение? Соблюдение личностных границ, признание значимости, терпимое отношение к ошибкам. Бывает, что такого уважение со стороны девушки нет: она не считается с его интересами, переносит их встречи, отвечает на звонки и сообщения только когда хочет и проявляет свой истинный "интерес" лишь тогда, когда ей это очень нужно.

Конечно, это никакая не любовь, а деструктивные отношения, в которых счастья не найдешь.

Девушка о тебе не заботится

Любовь обязательно предполагает заботу. Когда девушка любит, она сама хочет сделать тебе что-то приятное и заботится о твоем комфорте во всех сферах жизни. Понимает твое настроение и в нужный момент сама проявляет терпение. Если все это не о ваших отношениях, то девушка, скорее всего, просто вас не любит.

Она не хочет быть рядом

Когда есть любовь, девушка хочет быть рядом со своим избранником. Причем не важно, чем заниматься, главное, чтобы вместе. Она интересуется его делами, интересами и хобби. Она хочет с тобой встречаться, жить и быть, чтобы ты был рядом. А вот если она этого не хочет и вас связывают, скорее, какие-то привычки или удобства, можно сделать вывод, что это игра в одни ворота.

Она хочет брать, но не отдавать

Любовь – это не только брать от человека, но и отдавать. И если вы все делаете для счастья девушки, а она только это принимает и ничего не отдает взамен, значит, это не любовь. Возможно, ей просто нужно быть с вами по каким-то причинам. Ведь когда есть любовь, человек не просто готов отдавать, а счастлив, когда отдает. И оба счастливы.

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