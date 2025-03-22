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Как правильно - "ранішній" или "ранковий": ответ удивит

Алёна Воронина
22 марта 2025, 04:35
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На самом деле при использовании этих слов может возникать путаница.
Украинский язык, Ольга Багний
Как правильно - "ранішній" или "ранковий"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "ранішній" или "ранковий"
  • Какая разница есть между этими словами

Нередко при употреблении слов "ранішній" и "ранковий" может возникать вопрос, какое из них правильно использовать.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она рассказала, чем отличаются эти слова и в каких случаях их правильно употреблять.

видео дня

"Ранішній" и "ранковий". Есть ли между этими словами разница? На самом деле, в большинстве случаев это слова-синонимы. Можно говорить "ранковий туман", а можно сказать "ранішнє сонце". Но есть нюансы", - отметила она.

Багний объяснила, что слово "ранішній" иногда может употребляться в значении "ранній, попередній, той, що був раніше". Конечно, в этом случае нельзя сказать "ранковий".

"А вот когда речь идет о событиях или явлениях, связанных с утром, то преимущественно употребляем слово "ранковий". Например, "ранкові тренування" или "ранкові новини". Также, когда речь идет о чем-то, что предназначено для использования утром, например, одежда, то употребляем слово "ранковий". Мы же не говорим "ранішній пеньюар". Только "ранковий пеньюар". Ну и слово "ранковий" более распространено в современном языке", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно - "ранішній" или "ранковий":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.

Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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