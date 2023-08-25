Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: 3 главных совета

Главред расскажет, что добавлять в кукурузу при варке, чтобы она удивила особенным вкусом.

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Как правильно варить кукурузу чтобы она была мягкой и сочной / коллаж: Главред, фото: instagram lidiya120689

Одно из самых популярных летних лакомств украинцев - вареная кукуруза. Однако для того, чтобы она была действительно нежной и вкусной, необходимо знать, как правильно варить этот овощ. Мы расскажем, как это сделать.

Как правильно варить кукурузу чтобы она была мягкой и сочной

Сначала разберем самые элементарные советы. Для приготовления кукурузы необходима кастрюля, в которую овощ поместится так, чтобы полностью покрыть его водой. Затем кастрюлю необходимо отправить на максимальный огонь и довести до кипения, после чего огонь убавить. Главное, чтобы вода полностью покрывала плоды.

Сколько варить кукурузу

Время приготовления кукурузы может быть разным. Зависит оно всегда от молодости кукурузы. Например, для молодой кукурузы хватит 15-20 минут на мелком огне, а вот более зрелой кукурузе этого времени совершенно не хватит. Тогда варить придется около 40 минут. Однако иногда приготовление может занять и до двух часов.

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Как понять что кукуруза готова

Для того, чтобы точно быть убедиться, что кукуруза готова - не достаточно просто проткнуть её вилкой или зубочисткой, ведь зерна кукурузы поддаются прокалыванию в любом состоянии. Самый верный способ проверить готовность овоща - достать кукурузу, отрезать пару зерен и попробовать их на вкус. Именно такой способ даст уверенность в том, готов продукт или нет.

Что добавлять в кукурузу при варке

Конечно, кукурузу можно варить в холостую, однако можно и попытаться изменить её вкус в лучшую сторону. Например, в воду, где варится кукуруза, можно попробовать добавить немного сливочного масла, он сможет придать ей сливочного оттенка. Также маслом можно натереть уже готовую кукурузу, а затем натереть её солью и специями. А вот в том случае, если варить нужно зрелую кукурузу, её можно предварительно вымочить в молоке с водой в пропорции 1 к 1 на протяжении 4 часов.

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