"Как пытка": мама не выносит смех любимых детей из-за редкого заболевания

Англичанка, страдающая редким заболеванием, известным как болезненная гиперакузия, говорит, что повседневные звуки, такие как смех ее детей, голоса ее друзей и даже музыка, вызывают у нее парализующую боль.
Еще 2 года назад Карен Кук работала бортпроводницей и жила совершенно нормальной жизнью со своим мужем и двумя сыновьями. Но потом она начала испытывать что-то странное и болезненное, пишет odditycentral.
В 2022 году любой звук стал для нее пыткой. Голоса близких, общение с друзьями или прослушивание любимой музыки вызывали у нее невыносимые головные боли до такой степени, что она начала изолировать себя, чтобы они прекратились.
"Это похоже на то, как будто кто-то вылил мне в уши горячую лаву, и моя голова горит, вся голова болит, особенно за глазами", — рассказала Карен Би-би-си.
Что такое гиперакузия?
Гиперакузия (англ. hyperacusia) — это снижение толерантности к звукам средней и высокой интенсивности у людей с нормальным слухом.
Человек, страдающий гиперакузией, может ощущать дискомфорт и болезненные ощущения при обычных звуках, которые другие люди воспринимают как нормальные, что может проявляться как фонофобия.
Это может приводить к возникновению проблем с общением, концентрацией, нарушением сна и повышенной утомляемости.
"Это похоже на мигрень, как будто вы хотите открыть голову, чтобы снять давление".
С тех пор, как у нее диагностировали гиперакузию, Карен пыталась вылечить или, по крайней мере, держать под контролем ее симптомы, но ситуация ухудшалась.
Теперь она проводит большую часть своего времени в помещении, потому что не может справиться со всем шумом внешнего мира, и даже когда она дома одна, она носит беруши и блокировщики шума, чтобы защитить себя.
На Рождество, в то время как ее сыновья в возрасте 7 и 11 лет взволнованно открывали свои подарки, она сидела в соседней комнате и наблюдала за ними из-за окна, потому что просто не могла слушать их громкие голоса и смех.
"Что-то такое прекрасное, как смех моих детей, слышать их голоса, для меня как пытка. Я сидела и наблюдала за ними через окно, открывая свои рождественские подарки, потому что было слишком шумно для меня, чтобы находиться в комнате, а они подходили к окну и показывали их мне", - призналась 49-летняя женщина.
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