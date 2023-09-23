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Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

Андрей Ганчук
23 сентября 2023, 05:30
Чтобы точно знать, как почистить белый палас в домашних условиях, нужно попробовать применить способ с солью, пеной для чистки ковров и пылесосом.
Ковер, палас
Чем очистить светлый палас дома без посещения химчистки / Скриншот YouTube

Белые ковры возле дивана в квартире создают особую атмосферу уюта и домашнего очага. Красивый ворсистый палас хорошо смотрится в комнате и на нем приятно поваляться. Но он очень быстро пачкается и его приходится часто стирать. Чтобы справиться с такой задачей, многие интересуются, как можно отбелить ковер, чтобы он снова стал чистым и белоснежным. Мы расскажем, что нужно сделать.

Как отбелить белый палас в домашних условиях

Мы предлагаем вам попробовать почистить ваш ковер достаточно простым способом. Для этого нам понадобятся соль, чистящее средство, губка и пылесос. Количество соли и чистящего средства зависит от размеров вашего паласа. Если он большой, лучше запастись 2-3 упаковками соли и несколькими флаконами пены для очищения ковров.

Для начала протрите ковер мокрой тряпкой, чтобы он стал хорошо влажным. Далее разделите его на участки. Обильно посыпьте участок солью, подождите, после чего пропылесосьте, чтобы соль была полностью удалена. После этого снова посыпьте участок солью и поработайте пылесосом.

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Потом нужно нанести пену для очистки ковров на тот же самый участок и потереть ковровое покрытие губкой. Хорошо втирайте пену в ворс. Так нужно сделать на каждом участке. Ковер будет становиться все чище и белее, что вы заметите во время очистки.

После этого снова пылесосим и ждем, когда ковер окончательно высохнет. Ваш ковер снова должен стать белым и пушистым.

Перед очисткой нужно посмотреть, из какого материала сделан ваш ковер и подобрать правильное средство. Если палас из шелка, вискозы, шерсти ручной работы – не надо чистить его самим, лучше отдайте в химчистку.

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