Когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году: новая дата

Вы узнаете:
- Когда в Украине празднуют День Святого Николая
- Какие традиции есть в этот день
Святой Николай - один из христианских святых, известный своей благотворительностью, состраданием и помощью нуждающимся. Согласно легендам, Николай тайно помогал бедным семьям, принося подарки и делал добрые дела. Со временем его образ превратился в символ благодетеля, который приносит подарки детям ночью.
Главред решил разобраться, когда будут праздновать день Святого Николая в Украине в 2024 году.
День Святого Николая в Украине
Ранее этот церковный праздник приходился на 19 декабря. Однако, сейчас день святого Николая в Украине отмечают 6 декабря. В этом году праздник приходится на пятницу.
Почему праздник Николая перенесли на 6 декабря
В прошлом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Из-за этого все "непереходные" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней.
Традиции на День Святого Николая
В этот день популярными традициями среди многих украинцев являются: почитать Святого Николая и дарить подарки.
Одна из самых любимых традиций среди детей - это получение подарков от святого Николая, которые обычно оставляют под подушкой. Накануне праздника дети пишут письма Николаю, где указывают, как себя вели в течение года, и перечисляют желаемые подарки. Те, кто был послушным, получают сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы.
Кроме того, в некоторых городах Украины к этому дню могут приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.
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Что такое Православная церковь Украины?
Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.
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