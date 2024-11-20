Когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году: новая дата

День Святого Николая является популярным праздником среди многих украинцев.

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День Святого Николая / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда в Украине празднуют День Святого Николая

Какие традиции есть в этот день

Святой Николай - один из христианских святых, известный своей благотворительностью, состраданием и помощью нуждающимся. Согласно легендам, Николай тайно помогал бедным семьям, принося подарки и делал добрые дела. Со временем его образ превратился в символ благодетеля, который приносит подарки детям ночью.

Главред решил разобраться, когда будут праздновать день Святого Николая в Украине в 2024 году.

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День Святого Николая в Украине

Ранее этот церковный праздник приходился на 19 декабря. Однако, сейчас день святого Николая в Украине отмечают 6 декабря. В этом году праздник приходится на пятницу.

Почему праздник Николая перенесли на 6 декабря

В прошлом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Из-за этого все "непереходные" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней.

Традиции на День Святого Николая

В этот день популярными традициями среди многих украинцев являются: почитать Святого Николая и дарить подарки.

Одна из самых любимых традиций среди детей - это получение подарков от святого Николая, которые обычно оставляют под подушкой. Накануне праздника дети пишут письма Николаю, где указывают, как себя вели в течение года, и перечисляют желаемые подарки. Те, кто был послушным, получают сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы.

Кроме того, в некоторых городах Украины к этому дню могут приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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