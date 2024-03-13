Когда закончится глобальная война: астролог назвал самый тяжелый год для Украины

Ситуация на фронтах российско-украинской войны будет стабильной в течение всего года, воздушных ударов по территории Украины станет значительно меньше. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.
По его словам, в 2024 году не стоит ожидать начала переговоров Украины и России.
"Я бы не сказал, что в этом году мы где-то сильно отступим назад или сильно пойдем вперед. И не скажу, что в этом году должна закончиться война или будут переговоры. Это очень маловероятно. Если и может закончиться война, то где-то к марту 2025 года, тогда могут быть переговоры", - говорит Владимир Бадиян.видео дня
Астролог также отметил, что активные боевые действия на территории Украины будут продолжаться до 2026-2027 года, однако это не будет конечной датой окончания войны.
"Это будет какая-то промежуточная точка, потому что конечная точка войны будет в 2029 году. Глобальный конфликт между Россией и Украиной, начавшийся в 2014 году, завершится в конце 2029 года. Чем закончится - я сейчас не могу сказать", - рассказал Владимир Бадиян.
Владимир Бадиян отмечает, что сейчас Украина переживает самый сложный, пиковый момент.
"2024 год для нас самый сложный будет. Самым опасным был 2022 год, а 2024 год и начало 2025 года будут трансформационными для нас. Трансформационный - это означает изменения, во-первых, в управлении армией, которые уже произошли. Также мы перейдем на какое-то новое вооружение. Оно больше будет нам передаваться, это нас будет спасать", - считает астролог.
Кто такой Владимир Бадиян
Владимир Бадиян - ведический астролог, хиромант, психолог, таролог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российско-украинская война может закончиться после того, как уйдет из власти или умрет одна из ключевых фигур среди тех, кто был заинтересован в агрессии против Украины. Об этом рассказал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.
В то же время, астролог Ангелина Вакулина отметила, что весенний период 2024 года у Украины будет достаточно напряженным. По ее словам, в эти месяцы стоит ожидать неприятных и опасных новостей.
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