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Колготки станут втрое крепче: женщина показала необычайный лайфхак

Юлия Закрепа
4 сентября 2024, 04:04
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Женщина поделилась гениальным трюком, который поможет сделать колготки крепче.
Колготки станут втрое крепче: женщина показала необычайный лайфхак
Что делать, чтобы колготы не рвались / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Большинство детей возвращаются в школу, а взрослые возвращаются к насыщенным рабочим будням - это значит, что стоит позаботиться о внешнем виде. Униформа многих девушек и женщин предусматривает ношение юбок или платьев с колготками. Но капроновые колготки часто имеют повреждения и дырки, ведь они очень тонкие, передает Mirror.

Женщина Цагана в Instagram придумала и показала простой прием, который поможет сделать колготки крепче и избежать дыр. Такому лайфхаку она недавно научилась на танцевальном курсе своей дочери. В своем аккаунте она рассказала, что такой метод поможет мамам девушек сэкономить много денег.

В своем видео женщина положила колготки в маленькую миску и залила их водой, чтобы они полностью были в воде. После того стоит их тщательно промочить и выкрутить от лишней воды. Затем женщина помещает колготки в пластиковый пакет и кладет их в морозильную камеру на 24 часа.

видео дня

Смотрите видео о том, как спасти колготки от дыр:

На следующий день Цагана достала колготки из морозильной камеры и еще раз промывает их водой и показала чрезвычайный результат.

"Это фантастика. Они стали втрое сильнее! Это может показаться сумасшедшим, но замораживание колготок действительно может помочь вашим колготкам прослужить дольше и предотвратить дырки!", - отметила женщина.

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