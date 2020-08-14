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Ламинированные межкомнатные двери: на что обратить внимание при выборе? новости компании

14 августа 2020, 12:01

Видов покрытия, имитирующего дерево, существует очень много, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Ламинированные двери существенно отличаются по цене, что зависит, прежде всего, от качества используемого материала.

Слово "дверь" чаще всего ассоциируется с деревом. И правда, это самый популярный материал для ее изготовления. Однако цена такой двери очень высока, что часто влечет за собой поиск других материалов, но со схожими характеристиками, как например, ламинат. Давайте разберемся, как выбрать ламинированные межкомнатные двери, и в чем заключаются основные преимущества таких конструкций.

Видов покрытия, имитирующего дерево, существует очень много: ламинат, ПВХ, экошпон, CPL и т. д. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но главное, двери из таких материалов прекрасно подходят для дома, офиса, они не слишком дорогие по цене и достаточно экологичны (зависит от материала).

Разберем более подробно, что означает ламинирование. Это покрытие основы двери (чаще всего используют различные по плотности древесноволокнистые плиты) специальными пленками, обычно из термореактивных полимеров. Двери ламинированные, покрытые водоотталкивающей пленкой, хорошо впишутся в помещения с повышенной влажностью или резкими перепадами температуры.

Ламинированные двери при всем богатстве выбора существенно отличаются по цене, что зависит, прежде всего, от качества используемого материала.

Так на что же нужно обращать внимание при выборе ламинированной двери?

Пленка

Именно от нее зависит механическая прочность, стойкость к воздействию воды и внешний вид двери.

Например, пленки на основе бумаги довольно недорогие, однако при этом существенно уступают по прочности ПВХ-пленкам. Они легко стираются, царапаются, неустойчивы к влаге.

Меламиновые пленки в этом смысле более практичны и долговечны, поскольку пропитка из смолы делает их более устойчивыми к влаге, солнцу и механическому истиранию. Однако, если производитель недобросовестный, то состав пропитки может содержать вредные вещества, что может отрицательно сказаться на здоровье домочадцев.

Пленки из поливинилхлорида являются очень популярными: они не выгорают на солнце, водостойкие, не подвержены действию многих химических веществ. По стоимости они находятся в средней ценовой категории.

Покрытие из двухромного ламинатина считается наиболее практичным. Это также искусственная пленка, которая является стойкой к механическому и химическому воздействию, UV-излучению, повышенному уровню влажности. В настоящее время такой ламинатин считается наиболее эффективным для продления срока службы двери.

"Начинка" ламинированной двери

Чаще всего это ДСП, МДФ, различные древесные отходы. Для производства таких дверей используют каркас из недорогих пород дерева, а "внутренности" заполняют филенками из перечисленных выше материалов. Также вполне допускается комбинация наполнителей, например, пенополистирол вперемешку с ДСП и другими материалами.

Надежность производителя

Обязательно выясните, кто производит такие двери, и есть ли на них сертификаты качества, поскольку внешне дверь может выглядеть идеально, а вот что у нее внутри за наполнитель – об этом и должен рассказать сертификат. Кроме того, стоит также поинтересоваться гарантией – ответственный производитель ее предоставляет.

Если вы задумались над покупкой ламинированных межкомнатных дверей, обратитесь в "Центр дверей". К вашим услугам всегда широкий выбор, отличный сервис и высокое качество продукции.

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