Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

Тесты на логику - идеальный способ поразмять мозги и развлечься. А гибкий ум, как известно, инструмент, который полезен в абсолютно любом деле.
Главред предлагает читателям пройти онлайн-тест на логику и внимательность формата "найди лишнее" по мотивам тестов Playbuzz. Правила просты: из четырех слов выберите то, которое вам кажется лишним в логической цепочке. Один правильный ответ - один балл. С ответами и результатами можно ознакомиться в конце теста.
Желаем удачи!
Для разминки проверьте себя на внимательность: "Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды".
1. Найдите лишнее:
- Золото
- Серебро
- Слоновая Кость
- Платина
2. Найдите лишнее:
- Окно
- Кот
- Блокнот
- Табурет
3. Найдите лишнее:
- Глаза
- Уши
- Губы
- Рука
4. Найдите лишнее:
- Табурет
- Лавка
- Диван
- Тахта
5. Найдите лишнее:
- Бунгало
- Будка
- Хижина
- Ферма
6. Найдите лишнее:
- Поход
- Странствование
- Март
- Прогулка
7. Найдите лишнее:
- Озеро
- Ручей
- Родник
- Водоток
8. Найдите лишнее:
- Собака
- Аэроплан
- Облако
- Орел
9. Найдите лишнее:
- Июнь
- Август
- Октябрь
- Декабрь
10. Найдите лишнее:
- Шорты
- Хлопок
- Майка
- Рубашка
Правильные ответы теста "Найдите лишнее":
1. Слоновая кость. 2. Кот. 3. Рука. 4. Табурет. 5. Будка. 6. Март. 7. Озеро. 8. Собака. 9. Декабрь. 10. Хлопок.
Результаты теста "Найдите лишнее":
0-3 балла - Вы анализируете опыт и смотрите на ситуацию с разных точек зрения, но порой из-за азарта упускаете важные детали.
4-6 баллов - Вы с легкостью справляетесь с трудностями и чувствуете себя движимым творческим мышлением. Так держать!
7-10 баллов - Вы видите проблемы еще до их возникновения и умеете находить решения. Браво!
Что такое Playbuzz?
Playbuzz - агрегатор онлайн-тестов "для проверки эрудиции или просто чтобы скоротать время". Интерактивный контент включает в себя личностные тесты (на предпочтения, черты характера и пр.), головоломки, квизы на общие знания.
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