Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

Приготовьтесь испытать свою логику - внимательность и сообразительность тут не помешают.

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Онлайн-тест на логику - тест на логическое мышление пройти онлайн / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Тесты на логику - идеальный способ поразмять мозги и развлечься. А гибкий ум, как известно, инструмент, который полезен в абсолютно любом деле.

Главред предлагает читателям пройти онлайн-тест на логику и внимательность формата "найди лишнее" по мотивам тестов Playbuzz. Правила просты: из четырех слов выберите то, которое вам кажется лишним в логической цепочке. Один правильный ответ - один балл. С ответами и результатами можно ознакомиться в конце теста.

Желаем удачи!

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Для разминки проверьте себя на внимательность: "Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды".

1. Найдите лишнее:

Золото

Серебро

Слоновая Кость

Платина

2. Найдите лишнее:

Окно

Кот

Блокнот

Табурет

3. Найдите лишнее:

Глаза

Уши

Губы

Рука

4. Найдите лишнее:

Табурет

Лавка

Диван

Тахта

5. Найдите лишнее:

Бунгало

Будка

Хижина

Ферма

6. Найдите лишнее:

Поход

Странствование

Март

Прогулка

7. Найдите лишнее:

Озеро

Ручей

Родник

Водоток

8. Найдите лишнее:

Собака

Аэроплан

Облако

Орел

9. Найдите лишнее:

Июнь

Август

Октябрь

Декабрь

10. Найдите лишнее:

Шорты

Хлопок

Майка

Рубашка

Правильные ответы теста "Найдите лишнее":

1. Слоновая кость. 2. Кот. 3. Рука. 4. Табурет. 5. Будка. 6. Март. 7. Озеро. 8. Собака. 9. Декабрь. 10. Хлопок.

Результаты теста "Найдите лишнее":

0-3 балла - Вы анализируете опыт и смотрите на ситуацию с разных точек зрения, но порой из-за азарта упускаете важные детали.

4-6 баллов - Вы с легкостью справляетесь с трудностями и чувствуете себя движимым творческим мышлением. Так держать!

7-10 баллов - Вы видите проблемы еще до их возникновения и умеете находить решения. Браво!

Что такое Playbuzz? Playbuzz - агрегатор онлайн-тестов "для проверки эрудиции или просто чтобы скоротать время". Интерактивный контент включает в себя личностные тесты (на предпочтения, черты характера и пр.), головоломки, квизы на общие знания.

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