УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

Анна Подгорная
21 мая 2024, 18:12
168
Приготовьтесь испытать свою логику - внимательность и сообразительность тут не помешают.
тесты, тест на логику
Онлайн-тест на логику - тест на логическое мышление пройти онлайн / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Тесты на логику - идеальный способ поразмять мозги и развлечься. А гибкий ум, как известно, инструмент, который полезен в абсолютно любом деле.

Главред предлагает читателям пройти онлайн-тест на логику и внимательность формата "найди лишнее" по мотивам тестов Playbuzz. Правила просты: из четырех слов выберите то, которое вам кажется лишним в логической цепочке. Один правильный ответ - один балл. С ответами и результатами можно ознакомиться в конце теста.

Желаем удачи!

видео дня

Для разминки проверьте себя на внимательность: "Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды".

1. Найдите лишнее:

  • Золото
  • Серебро
  • Слоновая Кость
  • Платина

2. Найдите лишнее:

  • Окно
  • Кот
  • Блокнот
  • Табурет

3. Найдите лишнее:

  • Глаза
  • Уши
  • Губы
  • Рука

4. Найдите лишнее:

  • Табурет
  • Лавка
  • Диван
  • Тахта

5. Найдите лишнее:

  • Бунгало
  • Будка
  • Хижина
  • Ферма

6. Найдите лишнее:

  • Поход
  • Странствование
  • Март
  • Прогулка

7. Найдите лишнее:

  • Озеро
  • Ручей
  • Родник
  • Водоток

8. Найдите лишнее:

  • Собака
  • Аэроплан
  • Облако
  • Орел

9. Найдите лишнее:

  • Июнь
  • Август
  • Октябрь
  • Декабрь

10. Найдите лишнее:

  • Шорты
  • Хлопок
  • Майка
  • Рубашка

Правильные ответы теста "Найдите лишнее":

1. Слоновая кость. 2. Кот. 3. Рука. 4. Табурет. 5. Будка. 6. Март. 7. Озеро. 8. Собака. 9. Декабрь. 10. Хлопок.

Результаты теста "Найдите лишнее":

0-3 балла - Вы анализируете опыт и смотрите на ситуацию с разных точек зрения, но порой из-за азарта упускаете важные детали.

4-6 баллов - Вы с легкостью справляетесь с трудностями и чувствуете себя движимым творческим мышлением. Так держать!

7-10 баллов - Вы видите проблемы еще до их возникновения и умеете находить решения. Браво!

Что такое Playbuzz?

Playbuzz - агрегатор онлайн-тестов "для проверки эрудиции или просто чтобы скоротать время". Интерактивный контент включает в себя личностные тесты (на предпочтения, черты характера и пр.), головоломки, квизы на общие знания.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости задача на логику
Реклама

Главное за день

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

18:54 Украина
Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

17:43 Украина
Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша не помогает сбивать ракеты РФ

Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша не помогает сбивать ракеты РФ

17:24 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет 133874

Тоня Матвиенко впервые раскрыла, от кого родила в 17 лет

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали 14854

Украина готовится к мирным переговорам с РФ: майор ВСУ раскрыл детали

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача 11827

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача

У Зеленского жестко ответили Путину насчет нелегитимности президента Украины 8982

У Зеленского жестко ответили Путину насчет "нелегитимности" президента Украины

Последние новости

19:10

Началась кампания по принуждению Украины унизительно запросить мира у Путина

19:09

Очень опасное направление: РФ выбрала новую цель для наступления - полковник ВСУВидео

19:07

Не через постель влиятельных мужчин: Демин прокомментировал свой успех на ТВ

18:54

Удары по целям на территории РФ: Кулеба сделал заявление о завершении войны

18:38

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
18:31

Мужчина нашел в потолке "старинные артефакты": список предметов поразил многих

18:26

Для чего мыть клубнику с содой: секрет, который должен знать каждый

18:12

Логический тест "Найдите лишнее" - немногие могут набрать больше 7 баллов

17:45

РФ выбрала три цели: Свитан раскрыл планы оккупантов на Харьковщине

Реклама
17:43

Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ

17:24

Запад боится: Зеленский прямо сказал, почему Польша не помогает сбивать ракеты РФВидео

17:06

Звезда "Сверхъестественного" приехал в Киев и порадовал фанатов душевными фото

17:02

"5 лет еще не закончились": Зеленский сделал заявление насчет сроков президентства

16:48

Зеленский жестко припечатал Путина: он умрет, а из Кремля вынесут вперед ногами

16:45

Целый год будут одни беды: какие запреты нельзя нарушать 22 мая

16:32

Имеют только 30 дней: Кабмин принял решение об учете мужчин за рубежом

16:30

Беременная четвертым жена 64-летнего Тигипко раскрыла пол будущего ребенкаВидео

16:20

Ситуация может ухудшиться: сколько продлится наступление РФ на Харьковщине - прогнозВидео

16:15

Церковный праздник 22 мая: что запрещено делать на мученика Василиска

16:02

Как сварить мед из одуванчиков: способы сделать вкуснейшее лакомство

Реклама
15:52

Угроза штурма на Сумщине: в ГПСУ назвали вероятное направление атаки РФ

15:31

Количество боев уменьшается: в ВСУ рассказали о тактике врага в Волчанске

15:03

Ударит +28 градусов: стала известна дата сильного потепления

15:00

Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречникаВидео

14:52

Не только хек: три вида рыб, которые всегда продают без головы

14:40

Бесконтактный способ: как очистить микроволновку за 3 минуты

14:35

ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ: куда направят средства

14:20

Замораживание войны обернется против Украины: Разумный описал неутешительный сценарий

14:05

Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение: "Я знаю, что я могу"Видео

13:50

Как нам вернуться домой, когда мы одни: рецензия на фильм "Отражение"

13:43

"Это будет сенсация": как Украина "разнесет" РФ и одержит победу - прогноз

13:20

Пополнят силы за неделю: Свитан рассказал, готовит ли враг наступление на Сумы

13:17

Военным не нужно устанавливать "Резерв+": в Минобороны сделали заявление

12:20

Удары ВСУ по территории РФ: когда Украина получит оружие и где сможет им бить

12:12

"Силы не восстановить": потери россиян за май достигли новых масштабов - эксперт

11:53

"Процесс пошел": Свитан сказал, когда удастся стабилизировать ситуацию на фронтеВидео

11:49

Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

11:41

"Нет ни сил, ни средств": сможет ли РФ подойти к Харькову и взять под контроль трассыВидео

11:03

ЕС готов, "но": в Politico назвали главное препятствие для вступления Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Быкам - сложный день, Змеям - драма

Реклама
10:45

Ситуация не очень хорошая: синоптик предупредила о погодной опасности на неделе

10:08

Началось истощение: состояние принцессы Кейт Мидлтон ухудшилось - СМИ

09:41

Сколько действует справка о годности к военной службе: объяснение юристов

09:29

В Киев с визитом приехала глава МИД Германии Бербок

09:20

Гороскоп на завтра 22 мая: Ракам - интересная возможность, у Стрельцов - зашкаливает удача

08:55

Родные - самое главное: 4 лучшие семьянины по знаку зодиака

08:54

Забрала детей и уехала: Альбина Джанабаева живет без Валерия Меладзе

08:47

"Это принципиально": в Госдепе США сказали, какого окончания войны в Украине они ожидают

08:20

Прошел километр и упал: в Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины

08:10

"Корейский сценарий" для Украины: что он означаетмнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять