Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды

Головоломки нужно разгадывать каждый день, чтобы тренировать когнитивные способности. Задача на сегодня - найти разбитое сердце на романтической картинке.
Посмотрите внимательно на изображение. На нем вы увидите женщину в белом платье. Она окружена множеством очаровательных сердечек. Однако все не так гладко как кажется.
На картинке скрыто разбитое сердце, и его нелегко обнаружить. Эта деталь очень крошечная и рассмотреть ее не всем по плечу.
Головоломка настолько сложна, что только один из пяти человек может ее решить. В среднем, человеку потребуется около 42 секунд на поиски.
К слову, если вам нравятся головоломки в романтическом стиле, то попробуйте справиться с еще одной: Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд.
Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.
Если вам удалось найти разбитое сердце, значит у вас действительно орлиное зрение. Если ничего не вышло - не волнуйтесь. Головоломки созданы, чтобы бросить вам вызов и заставить мыслить нестандартно. Они помогают оставаться сосредоточенными и сконцентрированными. Так что даже если вы не решили головоломку, то все равно "прокачали мозг".
Правильный ответ на головоломку мы опубликовали ниже:
Ранее Главред предлагал решить головоломку на скорость: необходимо найти змею.
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