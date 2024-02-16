Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды

Если вы - поклонник сложных головоломок, то эта задача вам точно понравится.

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Ваша задача — найти разбитое сердце, и это сложнее, чем кажется / Фото: mirror.co.uk

Головоломки нужно разгадывать каждый день, чтобы тренировать когнитивные способности. Задача на сегодня - найти разбитое сердце на романтической картинке.

Посмотрите внимательно на изображение. На нем вы увидите женщину в белом платье. Она окружена множеством очаровательных сердечек. Однако все не так гладко как кажется.

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На картинке скрыто разбитое сердце, и его нелегко обнаружить. Эта деталь очень крошечная и рассмотреть ее не всем по плечу.

Головоломка настолько сложна, что только один из пяти человек может ее решить. В среднем, человеку потребуется около 42 секунд на поиски.

К слову, если вам нравятся головоломки в романтическом стиле, то попробуйте справиться с еще одной: Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд.

Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.

Если вам удалось найти разбитое сердце, значит у вас действительно орлиное зрение. Если ничего не вышло - не волнуйтесь. Головоломки созданы, чтобы бросить вам вызов и заставить мыслить нестандартно. Они помогают оставаться сосредоточенными и сконцентрированными. Так что даже если вы не решили головоломку, то все равно "прокачали мозг".

Правильный ответ на головоломку мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал решить головоломку на скорость: необходимо найти змею.

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