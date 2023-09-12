Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

Головоломку на логику не так просто решить, как это может показаться.

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Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик / Коллаж Главред, фото: piaxabay.com, twitter.com/BrendoCasey

Головоломка для детей поставила взрослых в полное замешательство. Это задача была взята из вступительного теста в начальную школу в Гонконге, и у детей есть всего 20 секунд, чтобы ответить на нее.

В вопросе изображена парковка на шесть мест. В пяти местах изображены номера, а в шестом - машина, скрывающая номер.

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Вопрос звучит так: "Какой номер парковочного места, на котором находится машина?" И если вы пытаетесь использовать логику или алгебру, чтобы попытаться разобраться в этом, вам будет приятно узнать, что на самом деле это намного проще.

Головоломка для детей / twitter.com/BrendoCasey

На самом деле, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы получить ответ за считанные секунды — и если вы справились с этим, поздравляем, вы умны, как шестилетний ребенок.

Ответ совершенно очевиден, если перевернуть вопрос вверх ногами и понять, что числа напечатаны на парковочных местах.

Для детей очевидный ответ 87 — недостающее число в возрастающей последовательности от 86 до 91.

Напомним, недавно Главред рассказывал об интересной оптической иллюзии, которая заставила многих людей чесать головы, ведь не каждый может заметить скрытое лицо на изображении собаки.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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