Лунный день 9 октября 2023: Месяц предвещает тревожные сны и смелые стрижки

9 октября - благоприятный день для финансовых операций и нестандартных стрижек, но не для брака.

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Лунный календарь 9 октября / Коллаж Главред, фото flickr (LongitudeLatitude, скриншот YouTube ( Astrology Notes), flickr (Jocelyn Erskine-Kellie)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

9 октября - четвертая четверть убывающей Луны. До 23:49 - 25-й день лунного цикла. Луна в знаке Лев.

Влияние Луны на человека 9 октября

В этот день энергия у людей не так ярко проявляется, ощущается определенная вялость и апатия. Коллективное участие и совместная деятельность, как правило, затруднены.

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Влияние Луны 9 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В общем, это хороший день для финансовых операций и судебных процессов.

Здоровье: Для тех, кто болеет, важно немедленно обратиться за помощью в этот день. Постарайтесь быть более внимательными к своим близким. Также завтра подходит для лечебного голодания и различных процедур, направленных на укрепление здоровья.

Стрижка волос: Это отличное время для смелых, экспериментальных и нестандартных стрижек и укладок. Можете даже попробовать изменить цвет волос на нечто необычное для вас. Однако, если вы придерживаетесь привычной стрижки уже много лет, стоит подумать, прежде чем изменять ее, чтобы не получить нежелаемого результата.

Отношения и брак: Завтрашний день способствует пассивности, саморефлексии и уединению. Посвятите время личным размышлениям и занятиям. Не рекомендуется заключать брак в этот день.

Сон в ночь с 8 на 9 октября

Если ночью видите неприятные сновидения, то по пробуждении скажите три раза: "Куда ночь, туда и сон". Затем утром откройте кран с холодной водой и шепотом расскажите воде о своих снах (подразумевается, что вода смоет плохие сновидения). После этого, вы можете прочитать молитву.

Совет на 9 октября по лунному календарю

Смысл этого дня заключается в том, чтобы побудить человека задуматься о своем характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Главная цель этого лунного дня - научить человека полюбить себя. Без этого невозможно достичь гармонии с самим собой, успокоиться и установить жизненный ритм.

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