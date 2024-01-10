Лунный календарь 11 января: что не стоит начинать в последний день месячного цикла

Ожидается повышение нервного напряжения, накопление стресса, подавленное настроение.

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Лунный календарь на 11 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (guzmanramos90)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 11 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

11 января - Новая Луна. С 09:44 - 30-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 11 января

Сегодня приходится учитывать, что это самый рискованный из всех сложных дней лунного месяца. Наступают дни Гекаты, темные безлунные ночи, когда новолуние ещё не видно на небесах. Тьма сгущается, люди ослабевают, энергия истощается. Ожидается повышение нервного напряжения, накопление стресса, подавленное настроение, тревога и общий спад бодрости.

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Влияние Луны 11 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день считается одним из самых неблагоприятных для работы, где все начинания могут оказаться напрасными. Торговые сделки также могут завершиться неудачно. Рекомендуется отложить переговоры, поскольку слова, решения и обещания сегодня могут быть обманчивыми. Не рекомендуется вкладывать силы в новые проекты. Не следует завершать ранее начатые дела, так как это может привести к серьезным ошибкам и невезению. Финансовые дела лучше откладывать на более благоприятное время. Не стоит брать или давать в долг, а также подписывать важные документы. Носите при себе минимальные суммы денег.

Здоровье: Воздействие на здоровье в этот день тоже не легкое. Рекомендуется проводить очистку организма, придерживаться поста и практиковать смирение. Пища должна включать в себя главным образом выпечку, а перед сном полезно провести очищение организма холодной водой, задерживая ноги в ней.

Стрижка волос: Сегодня не лучший момент для стрижки по совету Луны.

Отношения и брак: Обстановка дня напряженная, способствует конфликтам и ссорам. Важно избегать враждебности и отрицательных эмоций. При возникновении конфликтов разумно остановиться вовремя, избегая долгосрочных негативных последствий. Будьте бдительны, чтобы не попасть в ловушку обмана. Неудачное время для вступления в брак. Рекомендуется перенести свадебные планы на более благоприятное время.

Сон в ночь с 10 на 11 января

Сны в эти лунные сутки могут быть пугающими и неприятными, но, к счастью, они часто бывают обманчивыми.

Совет на 11 января по лунному календарю

В этот день не стоит строить планы или начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться простыми повседневными делами, связанными с домашними обязанностями. Доверять обещаниям, слухам или прогнозам на будущее не следует, так как вокруг царит туман обмана. В каждом действии важно проявлять осторожность, даже в самых обыденных ситуациях, от кухни до перехода улицы. Этот день отмечен высоким уровнем аварий, несчастных случаев и преступлений.

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