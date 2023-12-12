Лунный календарь 13 декабря 2023: день, когда появляется возможность достичь желаемого

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
13 декабря - Новолуние. С 02:32 - 2-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.
Влияние Луны на человека 13 декабря
День очень благоприятный, светлый и чистый. Однако лунный цикл только начинается, и энергии для активных действий еще недостаточно. Ограничьтесь разработкой планов и проектов.
Смысл и цель первого лунного дня – предоставить человеку возможность взять свою жизнь в свои руки и достичь того, чего он хочет.
Влияние Луны 13 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Отложите принятие серьезных решений до более благоприятного времени. Сегодня не лучший день для деловых вопросов, переговоров и коллективной деятельности.
Помощь в бизнесе может быть получена из информационных материалов. Финансовые вопросы лучше оставить на завтра. В первый лунный день следует особо осторожно относиться к деньгам – избегайте взятия в долг, возврата долгов и валютных операций.
Здоровье: Иммунитет пока слаб, организм только начинает набирать энергию. Первый день Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы. Избегайте переутомления, употребления алкоголя, острой и очень горячей пищи.
Стрижка волос: Лучше перенести поход к парикмахеру на другой день.
Отношения и брак: Этот день благоприятен для прощения обид как друзьям, так и врагам. Это значительно ускорит реализацию ваших планов.В первый лунный день свадьбы не проводятся.
Сон в ночь с 12 на 13 декабря
Сны в этот день легкие. Положительные сновидения обещают радость, а на отрицательные лучше не обращать внимания.
Совет на 13 декабря по лунному календарю
Считается, что строить плохие планы в первые лунные сутки опасно, так как они могут привести к несчастью. Это как раз тот случай, когда не стоит копать яму для кого-то ещё, чтобы не оказаться в ней самому.
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