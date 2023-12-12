Лунный календарь 13 декабря 2023: день, когда появляется возможность достичь желаемого

Этот день благоприятен для прощения обид как друзьям, так и врагам.

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Лунный календарь 13 декабря 2023 / Коллаж Главред, фото Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive), flickr (galwachs)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

13 декабря - Новолуние. С 02:32 - 2-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 13 декабря

День очень благоприятный, светлый и чистый. Однако лунный цикл только начинается, и энергии для активных действий еще недостаточно. Ограничьтесь разработкой планов и проектов.

видео дня

Смысл и цель первого лунного дня – предоставить человеку возможность взять свою жизнь в свои руки и достичь того, чего он хочет.

Влияние Луны 13 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Отложите принятие серьезных решений до более благоприятного времени. Сегодня не лучший день для деловых вопросов, переговоров и коллективной деятельности.

Помощь в бизнесе может быть получена из информационных материалов. Финансовые вопросы лучше оставить на завтра. В первый лунный день следует особо осторожно относиться к деньгам – избегайте взятия в долг, возврата долгов и валютных операций.

Здоровье: Иммунитет пока слаб, организм только начинает набирать энергию. Первый день Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы. Избегайте переутомления, употребления алкоголя, острой и очень горячей пищи.

Стрижка волос: Лучше перенести поход к парикмахеру на другой день.

Отношения и брак: Этот день благоприятен для прощения обид как друзьям, так и врагам. Это значительно ускорит реализацию ваших планов.В первый лунный день свадьбы не проводятся.

Сон в ночь с 12 на 13 декабря

Сны в этот день легкие. Положительные сновидения обещают радость, а на отрицательные лучше не обращать внимания.

Совет на 13 декабря по лунному календарю

Считается, что строить плохие планы в первые лунные сутки опасно, так как они могут привести к несчастью. Это как раз тот случай, когда не стоит копать яму для кого-то ещё, чтобы не оказаться в ней самому.

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