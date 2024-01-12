Лунный календарь 13 января: чи можна мати справу з грошима в цей день

Не стесняйтесь осваивать новые знания в различных областях — сейчас наилучший момент.

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Лунный календарь на 13 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (elliotmcgucken)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

13 января - растущая Луна. С 10:34 - 3-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 13 января

Новый этап начинаний наступает, и можно приступить к запланированным важным делам, но рекомендуется начинать лишь во второй половине лунного дня. В первой половине предпочтительно продолжать разрабатывать планы из-за увеличения амбициозности и агрессивности. Сократите внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не помешала воплощению ваших планов. Благоприятнее будет заняться намеченными задачами во второй половине дня, когда растет работоспособность, и активизируется научная и практическая деятельность. Не стесняйтесь осваивать новые знания в различных областях — сейчас наилучший момент.

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Влияние Луны 13 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Удачный момент для бизнеса и решения финансовых вопросов, однако активность лучше проявить во второй половине лунного дня.

Здоровье: Положительный момент для заботы о здоровье и очищения организма. Энергия дня стимулирует аппетит, но следует быть избирательным в еде, проявлять внимание и заботу к своему организму. Основываясь на пищевых предпочтениях этого лунного периода, можно составить диету на весь месяц. Хорошая примета: тот, кто заболеет в этот день, быстро поправится.

Стрижка волос: Посещение парикмахерской в этот день лучше отложить.

Отношения и брак: Считается, что этот день не самый подходящий для общения. Рекомендуется ограничить внешние контакты. Считается, что эта лунная фаза не благоприятна для заключения брака. Подберите другое время, чтобы не нарушать семейную гармонию.

Сон в ночь с 12 на 13 января

Не рекомендуется проявление гнева. Это неудачное время для участия в судебных процессах.

Совет на 13 января по лунному календарю

Памятны ли вам сегодняшние сновидения? Не стоит запоминать их, так как они несерьезны и не заслуживают доверия.

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