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Лунный календарь 17 января 2024 года: в каких сферах легко добиться успеха

Лидия Неплях
16 января 2024, 19:12
В отношениях день приносит радость и любовь, становясь временем счастья для многих.
Лунный календарь на 17 января 2024 года
Лунный календарь на 17 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (winbjorkphoto)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 17 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 декабря - растущая Луна. С 11:08 - 7-й день лунного цикла. Луна в Овне.

Влияние Луны на человека 17 января

Сегодня — время отдыха и внутреннего спокойствия, не пригодное для напористых действий. Не ждите неожиданных событий. Отличный момент для установления новых знакомств и разработки планов в соответствии с началом лунного цикла. День благоприятен также для размышлений о важных проектах и стратегиях достижения целей.

видео дня

Влияние Луны 17 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов день благоприятен. Руководство проявляет доброжелательность к подчиненным, клиенты также расположены благоприятно. В различных сферах можно добиться успеха, проявить свои умения и таланты. Это отличное время для научных исследований и групповой работы. Сегодня подходит для решения материальных и финансовых вопросов, а также для занятий бизнесом. Однако стоит избегать предоставления займов.

Здоровье: В плане здоровья заболевшие быстро выздоравливают. Рекомендуется уделить внимание бронхам и верхним дыхательным путям. День также благоприятен для заботы о себе и омоложения.

Стрижка волос: Стрижка волос сегодня особенно актуальна. Ее положительное воздействие может распространиться не только на волосы, но и на цвет лица, а возможно, даже на общее состояние здоровья.

Отношения и брак: В отношениях сегодняшний день приносит радость и любовь, становясь временем счастья для многих. Наступил подходящий момент для наслаждения обществом близких. Что касается брака, считается, что сегодня благоприятен для заключения брака и создания семьи.

Сон в ночь с 16 на 17 января

Сны этого дня лучше оставить в тайне и не рассказывать о них.

Совет на 17 января по лунному календарю

Лучше сегодня воздержаться от предоставления взаймы как денег, так и вещей. В противном случае с позаимствованным благом могут уйти покой и удача того, кто делится своими ресурсами.

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