Лунный календарь 18 января 2024 года: для кого этот день окажется неблагоприятным

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
18 декабря - первая четверть. С 11:16 - 9-й день лунного цикла. Луна в Тельце.
Влияние Луны на человека 18 января
В наступающем периоде предвидится переход к новой фазе развития или к началу новых и важных предприятий, поэтому необходима своевременная подготовка и готовность изменять тактику. Могут возникнуть колебания настроения. Этот день не благоприятен для тех, кто склонен к медлительности; старайтесь стимулировать себя к активности. Для достижения успешных результатов в сегодняшних делах важно отказаться от личных амбиций и привлечь новых партнёров и союзников к своим планам. В это время происходят изменения в отношениях в коллективе, поэтому требуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.
Влияние Луны 18 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: День, наполненный стрессами и высоким напряжением. Избегайте перегрузок на работе и будьте осторожны в общении с руководством, чтобы не попасть под критику. Сегодня полезно работать в команде и искать новых партнёров. Вместе с тем, отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные дела, вероятно, склонны разрешиться в вашу пользу. Воздержитесь от больших финансовых операций, сосредотачивайтесь на решении мелких финансовых вопросов.
Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать осложнений и долгосрочных недомоганий. Соблюдайте умеренность в питании. Разгрузочный день, включая голодание, может быть полезным, также занимайтесь очищением организма. Полезно заняться приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных.
Стрижка волос: Выберите удобное время для посещения парикмахерской! Сегодня благоприятен для стрижки, способствуя здоровью ваших волос и общему благополучию.
Отношения и брак: День, предполагающий раскаяние, покаяние и прощение грехов другим.
Сон в ночь с 17 на 18 января
Сон может нести в себе важные знаки и указания на ваше истинное предназначение. Возможно, вам удастся раскрыть смысл своей жизни и понять, для чего вы родились.
Совет на 18 января по лунному календарю
Возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации. Ограничьте контакты с водой до необходимого минимума с гигиенической и хозяйственной точек зрения. Воздержитесь от употребления алкоголя.
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