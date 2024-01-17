Лунный календарь 18 января 2024 года: для кого этот день окажется неблагоприятным

Избегайте перегрузок на работе и будьте осторожны в общении с руководством, чтобы не попасть под критику.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-18-yanvarya-2024-goda-10533758.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на 18 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (sky.affect)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

18 декабря - первая четверть. С 11:16 - 9-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 18 января

В наступающем периоде предвидится переход к новой фазе развития или к началу новых и важных предприятий, поэтому необходима своевременная подготовка и готовность изменять тактику. Могут возникнуть колебания настроения. Этот день не благоприятен для тех, кто склонен к медлительности; старайтесь стимулировать себя к активности. Для достижения успешных результатов в сегодняшних делах важно отказаться от личных амбиций и привлечь новых партнёров и союзников к своим планам. В это время происходят изменения в отношениях в коллективе, поэтому требуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.

видео дня

Влияние Луны 18 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: День, наполненный стрессами и высоким напряжением. Избегайте перегрузок на работе и будьте осторожны в общении с руководством, чтобы не попасть под критику. Сегодня полезно работать в команде и искать новых партнёров. Вместе с тем, отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные дела, вероятно, склонны разрешиться в вашу пользу. Воздержитесь от больших финансовых операций, сосредотачивайтесь на решении мелких финансовых вопросов.

Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать осложнений и долгосрочных недомоганий. Соблюдайте умеренность в питании. Разгрузочный день, включая голодание, может быть полезным, также занимайтесь очищением организма. Полезно заняться приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных.

Стрижка волос: Выберите удобное время для посещения парикмахерской! Сегодня благоприятен для стрижки, способствуя здоровью ваших волос и общему благополучию.

Отношения и брак: День, предполагающий раскаяние, покаяние и прощение грехов другим.

Сон в ночь с 17 на 18 января

Сон может нести в себе важные знаки и указания на ваше истинное предназначение. Возможно, вам удастся раскрыть смысл своей жизни и понять, для чего вы родились.

Совет на 18 января по лунному календарю

Возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации. Ограничьте контакты с водой до необходимого минимума с гигиенической и хозяйственной точек зрения. Воздержитесь от употребления алкоголя.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.