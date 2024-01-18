Лунный календарь 19 января 2024 года: от чего крайне важно отказаться в этот день

Многие люди сегодня склонны к конфликтам и оправдывают свои ошибки.

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Лунный календарь на 19 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (m_art_in_78)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

19 декабря - растущая Луна. С 11:25 - 9-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 19 января

Возможно появление тревожных чувств, страхов и мрачных мыслей сегодня. Возможно проявление повышенного самомнения. Важно избегать этого, так как существует риск быть наказанным за гордыню. Многие люди сегодня склонны к конфликтам, оправдывают свои ошибки, перекладывают ответственность на других.

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Влияние Луны 19 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Ожидается сложность на работе, и достижение гармонии в делах будет непросто. Избегайте напряженных ситуаций, максимально упрощайте задачи. Будьте осторожны в общении с руководством, так как коллеги, партнеры и клиенты могут быть недружелюбными. Новые знакомства и встречи лучше отложить. Однако день подходит для творческой работы, и с усердием можно создать ценное и заметное произведение. Откажитесь от финансовых операций, так как существует риск мошенничества. Избегайте важных финансовых решений и судебных дел.

Здоровье: У тех, кто сталкивается с хроническими заболеваниями, возможны обострения. Интоксикации и отравления сегодня не редкость. Следите за своим здоровьем и примите меры предосторожности.

Стрижка волос: Сегодня благоприятен для стрижки, и новая прическа будет уместной. Также можно попробовать домашние маски для волос.

Отношения и брак: Этот день не подходит для выяснения отношений, так как накапливается недовольство окружающими. Романтическое свидание подходит, но стоит избегать секса, так как это может повлиять разрушительно. Считается, что день не гармоничен и не подходит для заключения брака.

Сон в ночь с 18 на 19 января

Сны могут быть тяжелыми, мучительными, но не следует им верить.

Совет на 19 января по лунному календарю

Необходимо быть бдительным, так как наступил один из наиболее неблагоприятных дней в лунном цикле, связанный с обольщениями, иллюзиями, обманами, искушениями. Остерегайтесь разлития молока и избегайте смотреться в зеркало, так как существует поверье о разбитии зеркал в этот день.

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