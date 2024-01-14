Лунный календарь на 15 января: во второй половине дня ждите негатив

Не рекомендуется начинать новые дела или подписывать договоры в этот день.

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Лунный календарь на 15 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (larsleberphotography), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

15 января - растущая Луна. С 10:55 - 5-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека

Возможны искушения, включая выбор между добром и злом, с риском пойти по пути негатива. Во второй половине дня вероятны конфликты и ухудшение настроения. Важно сохранять спокойствие, избегать ссор и игнорировать провокации.

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Влияние Луны 15 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Усилия, направленные на улучшение бизнеса, принесут благополучие в короткие сроки. Спокойная работа с информацией, документами и архивами благоприятна. Не рекомендуется начинать новые дела или подписывать договоры сегодня. Проверьте свои дела, исправление ошибок возможно только сегодня. Финансовые решения следует отложить на другой день. Возможны задержки в финансовых поступлениях.

Здоровье: Внимание к начавшимся недомоганиям важно, иначе возможны осложнения. Водные процедуры, прогулка на свежем воздухе и наслаждение музыкой могут помочь снять негативное воздействие.

Стрижка волос: Сегодня подходящий день для посещения парикмахера, так как луна растущая, способствуя укреплению здоровья и быстрому росту волос.

Отношения и брак: Считается, что сегодня не подходящее время для заключения брака, так как это может привести к ссорам и отсутствию гармонии в семейной жизни.

Сон в ночь с 14 на 15 января

Возможно встречаются образы ваших родителей, что может быть намеком на наследуемые проблемы, требующие решения. Если сны предупреждают об опасности, будьте особенно внимательны.

Совет на 15 января по лунному календарю

Групповая работа противопоказана из-за наличия негативной энергии, которая может вызвать конфликты. Будьте бережны к природе, избегайте повреждения цветов и деревьев.

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