Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 26 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
26 января - убывающая Луна. С 17:12 - 16-й день лунного цикла. Луна в Леве.
Влияние Луны на человека 26 января
Воздействие Луны сегодня настолько сильно, что все положительные и отрицательные аспекты человеческой природы усиливаются во многие разы. Внутренний искуситель становится более активным, что может привести к соблазнам в различных областях. Существует опасность поддаться влиянию лени, стать податливым негативным воздействиям, поскольку контроль над поведением ослаблен, а инстинкты проявляются в полной мере. Воздействие этих факторов может привести к совершению глупостей, но стоит помнить: последствия могут быть крайне негативными.
Влияние Луны 26 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день считается одним из самых неудачных для работы и бизнеса. Возможны препятствия и ошибки, поэтому рекомендуется избегать решения серьезных вопросов. Финансовые операции лучше отложить, а вот для публичных мероприятий, таких как ярмарки, распродажи и выставки, день подходит отлично. Важно контролировать эмоции, избегать конфликтов и решать спорные вопросы мирным путем.
Здоровье: Больным не стоит переживать за исход своего заболевания, так как оно пройдет легко и без последствий. Рекомендуется избегать хирургических операций и соблюдать пост. Питание должно быть острым и горячим, полезны бобовые, рис, ячмень. Воздержитесь от животной пищи и фруктов. Калина будет полезной.
Стрижка волос: Прическа в дни полнолуния будет прекрасной, но стоит быть осторожным из-за возможного обострения страхов, повышения давления и головной боли. Также следует быть внимательным к риску получения травм от режущих предметов.
Отношения и брак: Этот день представляет собой период искушений, обмана и иллюзий, что может привести к конфликтам и утрате взаимопонимания с близкими. Важно сдерживать эмоции, действовать разумно и хладнокровно. Воздержитесь от принятия подарков и отказывайтесь от секса, используя искушение для тренировки управления влечением. Считается, что пятнадцатые лунные сутки являются крайне неудачным периодом для заключения брака.
Сон в ночь с 25 на 26 января
Сны в этот период считаются важными и вещими. Они могут отражать проблемы, требующие решения, и иногда содержат подсказки по их разрешению.
Совет на 26 января по лунному календарю
Не поддавайтесь азарту, избегайте игр в тотализаторе, казино, карты и аналогичные развлечения.
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