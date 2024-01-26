УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

Лидия Неплях
26 января 2024, 19:28
Проведите день в веселой дружеской компании - день контактов, торжеств, ярких событий.
Лунный календарь на 27 января 2024 года
Лунный календарь на 27 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (massimosimigliani)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 27 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

27 января - убывающая Луна. С 18:33 - 17-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 27 января

В этот день легко обрести внутреннюю свободу. Можно позволить себе некоторую свободу, освободиться и насладиться весельем. Однако стоит избегать потери контроля, так как день насыщен неконтролируемой энергией.

видео дня

Влияние Луны 27 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Считается, что день не является благоприятным для рутинной работы, составления отчетов и избегания излишнего напряжения. Не рекомендуется начинать новые дела, но можно завершить ранее начатые. Возможно, что серьезные переговоры сегодня будут неудачными. Не стоит брать на себя обязательства - это день внутренней свободы, поэтому лучше избегать создания долгов и дачи обещаний. Сегодня благоприятен для творческих людей и художников, а также подходит для путешествий и торговли

Здоровье: Осторожно с травмами и возможными инфекционными болезнями. Не рекомендуется употребление лекарств, особенно наркотических, из-за возможных серьезных последствий. Приятны сауна и омолаживающие процедуры.

Стрижка волос: Может вызвать болезни и увеличить нагрузку на психику.

Отношения и брак: Проведите день в веселой дружеской компании - день контактов, торжеств, ярких событий, веселья, разговоров, песен, игр и даже физических упражнений. Активное общение и укрепление связей благоприятны. Считается, что этот день подходит для заключения брака - такой союз будет прочным, а любовь и сексуальная гармония будут согревать союз на протяжении многих лет.

Совет на 27 января по лунному календарю

Обратите внимание, чтобы ваше веселье не переросло в откровенное буйство и грубое пьянство. Напоминаем, что энергии этого дня требуют внимательного контроля, и рекомендуется избегать ситуаций, где возможны повышенные эмоциональные реакции.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:59 Украина
Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:32 Украина
27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

18:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:32

"Операція "Єдність 2: Новорічний салют": первая партия FPV-дронов готовится к отправке

19:28

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

19:28

ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

19:28

Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

19:10

Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:05

Из белорусов делают "зомби": армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

18:59

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:32

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:23

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

Реклама
18:15

"Шли в атаку, как в последний раз": пресс-офицер рассказал, как ВСУ "покрошили" оккупантов

18:10

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоЭксклюзив

18:07

Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия

17:56

Наступление по всему фронту: в МВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку

17:52

Экс-жена Узелкова удивила признанием про измены боксераВидео

17:47

В Украине могут разрешить бронировать от армии за деньги: при каких условиях

17:44

В Украину идет весеннее потепление: синоптик назвала дату прихода тепла

17:30

Ведущего "Холостяка" остановили представители военкомата: что было дальше

17:24

Куда девать ненужную одежду: советы для кошелька и благополучия дома

17:17

"Работаем с китайской стороной": Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит

17:04

Как сделать свой образ дорогим: 10 советов от стилиста

Реклама
16:54

РФ "прогрызает" оборону: в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников

16:42

Девушка из Тернополя выиграла "Мисс Япония": Каролина рассказала о дискриминацииВидео

16:19

"Не вытягиваем без женщин": депутат призвала мобилизовать женщин в армию

15:55

Крушащий удар "дронов СБУ": в РФ остановлена работа крупнейшего завода

15:54

Баллистика из Северной Кореи: РФ била по Киеву новыми ракетами – СМИ

15:44

О ком нужно обязательно думать 27 января: 3 запрета, которые нельзя нарушать

15:37

МОУ о реформе системы питания: "Военные должны забыть о проблемах с качеством и недовозом"

15:33

Говорили об Авдеевке и Купянске: Зеленский раскрыл детали важной Ставки

15:27

БФ молодежной инициативы "Надия" с партнерами приобрел уже вторую "искусственную почку" для госпиталя на передовой

15:17

Благодаря проверкам ГАСУ в бюджет вернули 6,4 млрд грн – Басалаева

15:13

Выйти живыми чрезвычайно сложно: экс-командир "Айдара" раскрыл потери в Авдеевке

15:13

Актера из популярного российского сериала внесли в базу Миротворца

14:54

"Не слышал меньше ста тысяч": Арахамия заговорил о раскрытии потерь ВСУ в войне

14:42

Гороскоп на завтра 27 января 2024: Близнецам - незваный гость, Козерогу - напряжение с любимым

14:40

Орбан "достал" Евросоюз: "друг Путина" получит пощечину из-за Украины – Politico

14:39

Экс-жена Остапчука будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу

14:06

Добавляют сразу 20 лет: визажист назвал популярные ошибки в макияже

13:57

Церковный праздник 27 января: день, когда тратить деньги под запретом

13:57

"Нет успехов у сторон": в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз

13:50

Российская перешитая блогерша назвала Веру Брежневу эскортницей

Реклама
13:50

"Вы прикалываетесь": Алхим попыталась оправдаться за скандал в ХмельницкомВидео

13:38

50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

13:28

Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

13:02

Угроза захвата Авдеевки: генерал предупредил о новом плане наступления россиян

12:59

"Показать сознательность": Коля Серга жестко высказался о мобилизации блогеров

12:54

ВСУ пошли вперед на Запорожье: выбили оккупантов и захватили новые рубежи

12:19

"Украина в НАТО в обмен на Крым и Донбасс": у Путина разразились заявлением

11:51

Где находится серия паспорта на id карте: несложный ответ на загадку

11:44

ВСУ "покрошили" сотни россиян: бригадный генерал раскрыл подробности боев на юге

11:35

Джессика Бил поделилась странной привычкой в душе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять