Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 27 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
27 января - убывающая Луна. С 18:33 - 17-й день лунного цикла. Луна в Леве.
Влияние Луны на человека 27 января
В этот день легко обрести внутреннюю свободу. Можно позволить себе некоторую свободу, освободиться и насладиться весельем. Однако стоит избегать потери контроля, так как день насыщен неконтролируемой энергией.
Влияние Луны 27 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Считается, что день не является благоприятным для рутинной работы, составления отчетов и избегания излишнего напряжения. Не рекомендуется начинать новые дела, но можно завершить ранее начатые. Возможно, что серьезные переговоры сегодня будут неудачными. Не стоит брать на себя обязательства - это день внутренней свободы, поэтому лучше избегать создания долгов и дачи обещаний. Сегодня благоприятен для творческих людей и художников, а также подходит для путешествий и торговли
Здоровье: Осторожно с травмами и возможными инфекционными болезнями. Не рекомендуется употребление лекарств, особенно наркотических, из-за возможных серьезных последствий. Приятны сауна и омолаживающие процедуры.
Стрижка волос: Может вызвать болезни и увеличить нагрузку на психику.
Отношения и брак: Проведите день в веселой дружеской компании - день контактов, торжеств, ярких событий, веселья, разговоров, песен, игр и даже физических упражнений. Активное общение и укрепление связей благоприятны. Считается, что этот день подходит для заключения брака - такой союз будет прочным, а любовь и сексуальная гармония будут согревать союз на протяжении многих лет.
Совет на 27 января по лунному календарю
Обратите внимание, чтобы ваше веселье не переросло в откровенное буйство и грубое пьянство. Напоминаем, что энергии этого дня требуют внимательного контроля, и рекомендуется избегать ситуаций, где возможны повышенные эмоциональные реакции.
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