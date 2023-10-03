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Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

Лидия Неплях
3 октября 2023, 11:41 обновлено 3 октября, 12:07
Если верить календарю, в этот день будет можно постричься, но красить волосы нежелательно.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Martha de Jong-Lantink), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

4 октября - третья четверть убывающей Луны. До 19:05 - 20-й день лунного цикла. Луна в знаке Близнецы.

Влияние Луны на человека 4 октября

Энергия, доступная в течение этих лунных суток, предоставляет вам возможность для духовного роста. 4 октября - день, когда вы можете одержать победу над самим собой! Эта энергия очень ценна, поэтому не стоит тратить её напрасно. Сфокусируйтесь на вашей главной цели, и преодоление препятствий станет возможным. Однако помните о скромности в своих достижениях

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Влияние Луны 4 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: 4 октября - отличное время для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Рекомендуется приступать к новым делам и проектам, так как они обещают успех и удачу. Этот день также подходит для начала строительства, вступления в ответственные должности и принятия важных решений.

Двадцатый лунный день считается наиболее благоприятным в лунном месяце для деловой активности. Он идеально подходит для различных коммерческих и финансовых операций, а также для общения с начальством, командировок и смены рабочей деятельности.

Здоровье: Что касается здоровья, 4 октября хорошее время для голодания, поста и избавления от вредных привычек, таких как употребление мяса и алкоголя. Посещение бани или сауны может быть очень полезным. Однако следует избегать вдыхания резких запахов.

Отношения и брак: В отношениях с другими людьми этот день подходит для общения и решения важных вопросов. Люди 4 октября общительны и открыты, что может помочь вам завести новые знакомства, укрепить старые связи и установить дружеские контакты. Если у вас есть разногласия, лучше отложить их разрешение на другой день. 4 октября также подходит для близких разговоров с друзьями и единомышленниками, что поможет вам понять важные аспекты ваших отношений. Что касается брака, этот день не рекомендуется его заключать.

Стрижка волос: Если вы хотите поднять свой эмоциональный фон и настроение, то 4 октября идеальный день для похода к парикмахеру и стрижки волос. Однако красить волосы лучше перенести на другой момент.

Сон в ночь с 3 на 4 октября

Можно " заказать" сон по своему желанию.

Совет на 4 октября по лунному календарю

4 октября благоприятое как для деловой активности, так и для общения, решения домашних вопросов и даже переезда.

Однако стоит быть осторожным, так как зависть и недоброжелательность могут создать негативное влияние на вас 4 октября. Важно сдерживать гордость и избегать конфликтов. Также не рекомендуется использовать духи или заниматься работой, связанной с ароматами.

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