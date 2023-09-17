Любая переписка начинается с этого: топ фраз и приемов для общения с парнем

Начали общаться с парнем и хотите продолжения? Узнавайте, какие фразы могут заинтересовать мужчину.

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Читайте, как сделать так, чтобы мужчина скучал по тебе / Коллаж Главреда: ua.depositphotos.com, pixabay

Почти любое знакомство сегодня начинается с интернет-общения. Переписка в мессенджерах позволяет быстро узнать о человеке. Ведь личные встречи не всегда доступны, особенно, если ваш собеседник живет в 500 км от вас. Главред расскажет, как разжечь интерес парня по переписке.

Стоит подчеркнуть, что в переписках стоит проявлять уважение, понимание и терпение, даже если вам ну очень не терпится все узнать о парне, который вас заинтересовал.

Как влюбить в себя парня по переписке - психологические приемы

Если у вас не так много опыта в общении с противоположным полом, можно воспользоваться специальными психологическими приемами.

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Интересуйтесь его мнением, слушайте.

Поддерживайте, когда видите, что собеседнику трудно о чем-то говорить или что-то описывать.

Открывайтесь постепенно, не переборщите с эмодзи.

Делитесь мемами, шутками и смешными видео, когда чувствуете, что разговор зашел в тупик.

Слушайте всю музыку, которую он скидывает.

Найдите похожую и делитесь ею в ответ.

Не нарушайте границы и уважайте личное пространство собеседника.

Помните, что манипуляция чувствами никогда не приведет к желанному результату. Если человек вам понравился, все вышеперечисленное будет происходит "само по себе" и от искренней души.

Бывает очень сложно понять, что парень теряет к тебе интерес / ua.depositphotos.com

Какие фразы могут заинтересовать мужчину - 10 самых популярных

Но не все методы, как влюбить в себя парня за 5 минут, сложны. Некоторые, например фразы, особого таланта или опыта общения не требуют.

"Мне интересно, что ты думаешь о..."

"Ты такой умный/талантливый/интересный"

"Как прошел твой день? Чем занимался?"

"Расскажи мне больше о своих увлечениях и хобби"

"Что ты думаешь о будущем? Есть какие-то цели или мечты?"

"Мне нравится, как ты думаешь"

"Ты всегда такой внимательный и заботливый"

"Что ты считаешь самым важным в отношениях?"

"Мне нравится, как ты смотришь на мир"

"С тобой всегда так легко и приятно общаться"

Есть один совет, как не банально начать переписку. Это - стихи, цитаты из любимых книг, вопрос об "аватарке", никнейме (если он есть), какая-та злободневная шутка или философский "вызов".

Важно подходить к общению индивидуально, учитывая интересы и характер мужчины. Слушайте его, задавайте вопросы и проявляйте интерес к его мнению и чувствам. Важно быть искренней и не притворяться, чтобы создать долгосрочные и здоровые отношения.

Как понять что я ему нравлюсь - это реакция самая распространенная

В итоге, если вы заинтересуете мужчину, он сам проявит к вам интерес и будет распрашивать о вашей жизни, хобби и воспоминаниях.

Ваше общение будет все чаще, а собеседник захочет наконец-то встретиться.

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