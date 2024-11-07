Представители храма, узнав о ситуации, выпустили официальное разъяснение.

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Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Люди выстраивались в очередь за конденсатом из кондиционера

Почему пить такую воду опасно

В индийском городе Вриндаван произошел курьезный инцидент: приверженцы храма Шри Банке Бихари стояли в очереди, чтобы выпить, как они считали, священную воду, капающую с установленной на стене скульптуры слона.

Видео с очередями паломников у статуи слона появились в социальных сетях, вызвав волну обсуждений, пишет Главред. Инцидент привлек внимание к важности разумного восприятия событий, особенно в вопросах, связанных с религиозной преданностью и здравым смыслом.

Представители храма объяснили ситуацию / Фото: скриншот с видео

Представители храма, узнав о ситуации, выпустили официальное разъяснение. Динеш Госвами, храмовый севак, заявил: "Мы уважаем веру людей в Бога, но важно информировать их. Вода, которую они считали "Чаран Амрит", на самом деле является обычным конденсатом из кондиционера. Настоящий "Чаран Амрит" содержит такие ингредиенты, как тулси и лепестки роз".

Эксперты отмечают, что питье воды из кондиционера может быть опасным для здоровья, поскольку в таких системах могут обитать бактерии и грибки, способные вызвать инфекционные заболевания.

Религия в Индии В Индии 80 % населения исповедуют индуизм. Вторая распространённая религия — это ислам около 13 % последователей. В Индии зародились и существуют буддизм, джайнизм и сикхизм. 2 % населения исповедуют христианство.

Хотя одни комментаторы выразили восхищение сильной верой паломников, другие подвергли их критике за чрезмерную доверчивость.

После разъяснений многие из тех, кто стоял в очереди, были разочарованы и возмущены. Некоторые преданные обвинили храм в недостаточной информированности посетителей, из-за чего те приняли обычный конденсат за чудо.

Смотрите видео казуса в Индии:

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