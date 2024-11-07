Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

Вы узнаете:
- Люди выстраивались в очередь за конденсатом из кондиционера
- Почему пить такую воду опасно
В индийском городе Вриндаван произошел курьезный инцидент: приверженцы храма Шри Банке Бихари стояли в очереди, чтобы выпить, как они считали, священную воду, капающую с установленной на стене скульптуры слона.
Видео с очередями паломников у статуи слона появились в социальных сетях, вызвав волну обсуждений, пишет Главред. Инцидент привлек внимание к важности разумного восприятия событий, особенно в вопросах, связанных с религиозной преданностью и здравым смыслом.
Представители храма, узнав о ситуации, выпустили официальное разъяснение. Динеш Госвами, храмовый севак, заявил: "Мы уважаем веру людей в Бога, но важно информировать их. Вода, которую они считали "Чаран Амрит", на самом деле является обычным конденсатом из кондиционера. Настоящий "Чаран Амрит" содержит такие ингредиенты, как тулси и лепестки роз".
Эксперты отмечают, что питье воды из кондиционера может быть опасным для здоровья, поскольку в таких системах могут обитать бактерии и грибки, способные вызвать инфекционные заболевания.
Религия в Индии
В Индии 80 % населения исповедуют индуизм. Вторая распространённая религия — это ислам около 13 % последователей. В Индии зародились и существуют буддизм, джайнизм и сикхизм. 2 % населения исповедуют христианство.
Хотя одни комментаторы выразили восхищение сильной верой паломников, другие подвергли их критике за чрезмерную доверчивость.
После разъяснений многие из тех, кто стоял в очереди, были разочарованы и возмущены. Некоторые преданные обвинили храм в недостаточной информированности посетителей, из-за чего те приняли обычный конденсат за чудо.
Смотрите видео казуса в Индии:
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