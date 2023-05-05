Макароны были везде: женщина нашла в лесу 200 кг готового блюда

200 килограммов макаронных изделий были выброшены рядом с ручьями.

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Макароны на берегу реки / скриншот с видео

В США женщина обнаружила в лесу более 200 килограммов приготовленных макарон, которые просто выбросили на землю.

Американка сообщила, что местные жители уже не удивляются свалкам строительного и другого мусора в лесах, пишет New York Post.

По ее словам, более 200 килограммов макаронных изделий были выброшены рядом с ручьями, пересекающимися с Хиллиардом и Мими. Теперь пользователи соцсетей гадают, кто и зачем выбросил так много макарон.

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"Главный подозреваемый это парень по имени Аль Денте", — написал один из пользователей в Twitter.

Так называемая свалка макарон, говорит женщина, иллюстрирует серьезную проблему, с которой сталкивается Олд-Бридж. Город страдает из-за незаконных свалок и отсутствия вывоза крупногабаритного мусора.

Вскоре после того, как женщина написал об этой проблеме и сообщила о пищевых отходах в муниципалитет, городская служба благоустройства поспешила на место происшествия и убрала лапшу.

"Вы можете сказать: "Кому какое дело до макарон?" Но в макаронах есть уровень рH, который влияет на поток воды. Этот поток воды важно очистить, потому что он поступает в городское водоснабжение. Это была одна из самых быстрых уборок, которые я когда-либо видела здесь", - добавила американка.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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