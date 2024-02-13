Мастер показал лайфхак, как чистить стиральную машину за секунду

Главред расскажет, как быстро и правильно очистить стиральную машину, если в ней остается вода.

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Как чистить стиральную машину за секунду / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Стиральная машина - незаменимая помощница в жизни каждой современной хозяйки. Все уже и забыли, как это - тратить время на ручную стирку. Однако эта техника, как и любая другая -требует настоящего хорошего ухода за собой и поддержания чистоты внутри. Мы расскажем, чем лучше всего почистить стиральную машину, чтобы она оставалась чистой.

Как в домашних условиях почистить стиральную машину автомат

Многие замечали, что грязь, налет и вода может скапливаться в резиновом клапане на дверцах стиральной машины. Конечно, такую грязь стоит тщательно вымывать с помощью щадящих по отношению к резине средств, особенно, если вы замечаете её уже не первый раз.

Однако также не совсем хорошо, если в клапане остается приличное количество воды. Это говорит о том, что проход для нее заблокирован грязью. Мастер по ремонту стиральных машин рассказал, как чистить технику легко и просто за секудну.

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Для этого вам понадобится всего простая обычная отвертка любого размера. С помощью этого прибора необходимо прочистить отверстия по середине клапана, чтобы пробить от грязи ход воды. После такой очистки вы увидете, что вода в клапане больше не задерживается.

Смотрите видео о том, как почистить стиральную машину:

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