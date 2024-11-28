Сильная молитва за здравие родных: сотворит настоящее чудо – как нужно молиться

Какую молитву надо читать, чтобы все было хорошо - как молиться за здоровье другого человека.

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Какую молитву надо читать, чтобы Бог помог / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pixabay/Myriams-Fotos

Вы узнаете:

Как правильно молиться за родных

Какая молитва действительно поможет

Молитва за родных

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери услышь меня, недостойного раба Твоего (имя).

Господи, в милостивой власти Твоей дети мои, рабы Твои (имена). Помилуй и спаси их имени Твоего совета.

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Господи, прости им все грехи свободные и несвободные, причиненные ими пред Тобою.

Господи, наставь их на истинный путь Твоих заповедей и разум просвещения светом Твоим во спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови их дома, в школе, в пути и на каждом месте владения Твоего.

Господи, сохрани их под покровом Твоим святым от стрелы, яда, огня, нашествия смертоносной и наглой смерти.

Господи, охрани их от всех видимых и невидимых врагов, от всякой болезни, очисти от всякой скверны и облегчи их душевные страдания.

Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святого на многие годы жизни, здоровья и целомудрия.

Господи, увеличь и укрепи их умственные способности и телесные силы, дарованные им Тобой, подай Твое благословение на благочестивое и, если Тебе угодно, семейную жизнь и невменяемое деторождение.

Господи, даруй мне, рабу Твоему (имя), отцовское благословение на детей моих и рабов Твоих в настоящее время, утром, днем и ночью имени Твоего совета, ибо Царство Твое вечно, всесильно и всемогуще.

Аминь.

Молитва за самых близких

О Пресвятая Владычице Дева Богородица, спаси и сохрани под покровом Твоим детей моих (имена родных и крестных детей), всех отроков и младенцев, крещенных и безымянных, и тех, что в утробе материнской.

Покрой их ризою Твоего материнства, вырасти их в страхе Божием и смирении отцов, умоляй Господа моего и Сына Твоего, чтобы даровал им полезное для спасения их.

Вверяю их материнской заботе Твоей, ибо Ты Божественное Покров рабам Твоим.

Аминь.

Молитва за родню

Владыка Господи Вседержитель!

Будь милостив к детям моим, приведи их к вере и спасению, сохрани их под защитой Твоим.

Господи, скрой их от всякого лукавого сладострастия, отгони от них всякого врага и супостата, открой им уши и глаза сердечные, даруй умение их.

Аминь.

Молитва о ближних

Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас, рабов Твоих, от злобы противника нашего, ибо сила его крепка, естество наше страстно и сила наша немощна.

Но Ты, о Милосердный, избавь нас от возмущения мыслей и потопа страстей.

Господи, Сладчайший Иисус, помилуй и спаси рабов Твоих: родных моих (имена), и всех родственников, друзей, знакомых, соседей, учителей, благодетелей, всех любящих и ненавидящих нас, и каждую душу, которая больше Твоей помощи нуждается.

Аминь.

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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