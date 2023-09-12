Можно ли целоваться с котом: чем может обернуться проявление ласки к питомцу

Главред расскажет, как коты воспринимают поцелуи и опасны ли они для человека.

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Можно ли целоваться с котом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Проявлять любовь к своему питомцу - это вполне нормальное явление, однако мало кто знает, можно ли целовать кошку в морду. Мы расскажем, как коты реагируют на проявление любви и как это лучше сделать.

Можно ли целоваться с котом

На этот вопрос многие отвечают по-разному, однако четкий ответ всё же есть. Необходимо знать, что не рекомендуется близко контактировать с уличными и необработанными котами. Однако в том случае, если ваш питомец живет дома и периодически проходит профилактику от паразитов, его можно подпустит ближе. А вот что касается поцелуев - ест загвоздка. Иммунитет животного значительно отличается от иммунитета человека и коты могут переносить те инфекции и грибки, которыми сами не болеют. Потому стоит признат, что контакт всё же должен быть минимальным.

Как коты воспринимают поцелуи

Несмотря на то, что для человека поцелуй это вполне понятное проявление любви, коты этого жеста не понимают, а значит - не могут дать на него реакцию. Даже при условии всей жизни в домашних условиях, у котов сохраняются их дикие инстинкты, которые дают самоощущение себя добычей. Коты и кошки сувствует себя в опасности каждый раз, когда их зажимают, держат или слишком крепко обнимают.

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Как выразить свою любовь к коту

Для того, чтобы выразит свою любовь к коту, стоит воспользоватся привычным для них способом. Например - бодаться головой или рукой, как это делают животные. Также можно спать рядом и играть, помимо прочего, многие коты любят, когда им расчесывают шерсть или делают легкий массаж.

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