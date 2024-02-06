УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 16:35
Правильное питание во время беременности играет ключевую роль в обеспечении необходимых питательных веществ для мамы и развития малыша.
Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки
Почему беременным нельзя есть сырую рыбу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В период беременности женщине необходимо придерживаться определенных ограничений в питании. Ведь она несет ответственность не только за себя, но и за здоровье будущего ребенка. Поэтому вопрос питания во время беременности становится чрезвычайно важным. Одним из продуктов, которые вызывают много споров, являются суши и роллы.

Почему нельзя роллы беременным

Роллы часто содержат сырую рыбу или морепродукты, которые могут быть заражены бактериями или паразитами, такими как листерия, сальмонелла или анизакидоз. Эти микроорганизмы могут вызвать серьезные заболевания, особенно опасные для беременных женщин и их младенцев. Эти микроорганизмы могут привести к таким заболеваниям, как:

  • Листериоз - это инфекция, которая может вызвать выкидыш, преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденного.
  • Токсоплазмоз - инфекция, которая может привести к слепоте, глухоте, а также другим проблемам с развитием плода.
  • Сальмонеллез - инфекция, которая может вызвать рвоту, диарею, а также другие проблемы с пищеварением.

Некоторые виды рыбы, такие как зубатка, ставрида, королевская скумбрия, тунец и палтус, а также морепродукты, могут содержать высокий уровень ртути, которая негативно влияет на развитие нервной системы плода.

видео дня

Также некачественные ингредиенты, такие как недоваренный рис, майонез, могут привести к кишечным инфекциям.

А если вы хотите знать больше о полезных продуктах во время беременности, читайте наш материал: Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременных.

Что нельзя есть во время беременности

Беременным не рекомендуется употреблять мягкие сыры, непастеризованное молоко и сок, сырые яйца, недожаренное или сырое мясо и птицу.

Овощи, такие как кабачки, редис или свекла, следует готовить тщательно для предотвращения бактериальных инфекций. Избегайте потребления сырой фасоли и других недостаточно обработанных овощей, а также немытых фруктов и овощей, чтобы обеспечить безопасность себя и будущего ребенка.

Кроме этого, стоит ограничить потребление алкоголя, кофеина, сахара, фастфуда и сладостей.

Полезные продукты для беременных

Чтобы обеспечить достаточное поступление питательных веществ, следуйте рекомендациям по сбалансированной диете, поддерживающей ваше здоровье и здоровье вашего малыша.

  • Зерновые продукты и белки. Обратите внимание на пшеничный хлеб, пасту, нежирное мясо и птицу, а также вареную рыбу в количестве 80-100 граммов в неделю.
  • Комбинируйте зерновые продукты, фрукты, овощи, белковые и молочные продукты. Регулярное потребление овощей добавит пользы вашему организму.
  • Питьевая вода. Пейте достаточное количество воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания, особенно в третьем триместре беременности. Вода помогает уменьшить утреннюю тошноту и недомогание, а также поддерживает общее здоровье.
  • Здоровые жиры. Отдавайте предпочтение оливковому маслу и авокадо, избегайте насыщенных жиров и продуктов с "пустыми калориями", таких как конфеты или сладкие напитки, для сохранения здоровья.

Можно ли беременным суши без рыбы

Потребление суш без рыбы может быть более безопасной альтернативой для беременных. Однако важно убедиться, что другие составляющие не содержат опасных для беременных женщин ингредиентов, таких как сырые морепродукты или недостаточно обработанные овощи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беременность продукты питания суши
Реклама

Главное за день

Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили "апокалиптический" сценарий войны

Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили "апокалиптический" сценарий войны

17:52 Мир
Изменение отношений с союзниками: Кулеба оценил вероятную отставку Залужного

Изменение отношений с союзниками: Кулеба оценил вероятную отставку Залужного

17:29 Украина
Аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с: синоптик предупредила об изменениях в погоде

Аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с: синоптик предупредила об изменениях в погоде

17:18 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

18:15

РФ задумала хитрый трюк, чтобы "ударить" по странам НАТО и избежать войны с ними – Bild

18:02

Вот почему коробки для пиццы квадратные, а не круглые: неожиданный ответ

18:00

Зачем забивать гвозди в лимон: хитрость, которая спасет ваши комнатные растения

17:52

Россия против НАТО: в The Telegraph отбросили "апокалиптический" сценарий войны

17:42

Что делать, если горит проводка: как обезопасить себя и жилье

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
17:29

Изменение отношений с союзниками: Кулеба оценил вероятную отставку Залужного

17:18

Аномальные +17 и порывы ветра до 30 м/с: синоптик предупредила об изменениях в погоде

16:59

Удары дронов по российским НПЗ: в СМИ назвали ужасные последствия для России

16:57

Безуглую исключили из партии, а "отобрать" у нее Комитет депутаты не смогли

Реклама
16:57

Звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 раскритиковали за непрофессионализмВидео

16:52

Любовь и счастье постучат внезапно: трем знакам зодиака повезет 14 февраля

16:40

Осадчая удивила смелым селфи в ванной

16:35

Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки

16:30

Во Львове депутаты со второй попытки запротестовали против "травли" Ирины Фарион

16:24

Билет в один конец: в ВСУ рассказали о панике оккупантов на юге

16:20

Премьер-министр Великобритании рассказал, на какой стадии рак у Чарльза III

16:00

Потап похвастался "рабочим" фото из Турции

15:45

Воины ССО взорвали радиолокационную станцию оккупантов в Черном мореВидео

15:40

Просто и быстро: Клопотенко показал, как вкусно приготовить спаржу на сковороде

15:40

"Дай Бог, дадут половину": появился тревожный прогноз насчет помощи США УкраинеВидео

Реклама
15:27

2 функции советской чеснокодавилки, которыми почти никто не пользуется, но зря

15:20

Как избавится от грибка и плесени в ванной за ночь: это проще, чем выдумаете

14:59

С этим пора завязывать: что будет, если сливать кипяток в раковину

14:58

Главу СБУ Малюка вызвали в Раду по делу о слежке за журналистами Bihus.info

14:49

Оккупанты бьют по всему и со всего: в Авдеевке критическая ситуация - Барабаш

14:49

Проиграл битву: в США скончался легендарный певец

14:40

Стартовал набор в бесплатные секции бокса и борьбы в SpartaBox для детей при поддержке Favbet Foundation новости компании

14:40

Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

14:26

Что будет, если пить пиво каждый день: врач дал неутешительный прогноз

14:17

Не стоило тратить 11 млн: "Эль" Кравчук обрушился на нацотбор Евровидения

13:48

Рада поддержала указ президента о продлении военного положения

13:46

22-летняя фаворитка Меладзе посмеялась над тем, что разбила его семью

13:42

50 млрд евро уже в пути в Украину: в ЕС признались, когда ждать первый транш

13:29

"Вернутся сразу 2 области": когда война закончится окончательно - прогнозВидео

13:27

Ракетный катер РФ атаковали 10 дронов: новые детали уничтожения "Ивановца"

12:55

Обязательная идентификация: кто в Украине может остаться уже весной без пенсий

12:55

"Агрессия вредна для вашего флота": в ВСУ назвали число уничтоженных кораблей РФ

12:21

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Кролики - завершите начатое, Козам - разочарование

12:04

"Все-таки мне уже немножечко за ...": Павел Зибров рассказал про уколы красоты

11:44

Чей Крым: Дуда сделал новое заявление на фоне громкого дипломатического скандала

Реклама
11:42

РФ бросила все силы на Авдеевку: аналитик признался, сколько ВСУ будут держать город

11:39

Гороскоп на завтра 7 февраля: Скорпиону - высокая оценка, Водолею - неожиданные новости

11:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

11:34

Евровидение 2024: Швеция установила рекорд

11:22

"Не хотите возвращаться - рот закройте": вдова Билоножко жестко обрушилась на Повалий

11:07

"Далеко не худший вариант": политолог оценил риск замораживания войны в Украине

11:00

Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

10:55

В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

10:41

Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сынаВидео

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять