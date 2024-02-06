Можно ли есть суши во время беременности: об этом должны знать будущие мамочки

Правильное питание во время беременности играет ключевую роль в обеспечении необходимых питательных веществ для мамы и развития малыша.

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Почему беременным нельзя есть сырую рыбу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В период беременности женщине необходимо придерживаться определенных ограничений в питании. Ведь она несет ответственность не только за себя, но и за здоровье будущего ребенка. Поэтому вопрос питания во время беременности становится чрезвычайно важным. Одним из продуктов, которые вызывают много споров, являются суши и роллы.

Почему нельзя роллы беременным

Роллы часто содержат сырую рыбу или морепродукты, которые могут быть заражены бактериями или паразитами, такими как листерия, сальмонелла или анизакидоз. Эти микроорганизмы могут вызвать серьезные заболевания, особенно опасные для беременных женщин и их младенцев. Эти микроорганизмы могут привести к таким заболеваниям, как:

Листериоз - это инфекция, которая может вызвать выкидыш, преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденного.

это инфекция, которая может вызвать выкидыш, преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденного. Токсоплазмоз - инфекция, которая может привести к слепоте, глухоте, а также другим проблемам с развитием плода.

инфекция, которая может привести к слепоте, глухоте, а также другим проблемам с развитием плода. Сальмонеллез - инфекция, которая может вызвать рвоту, диарею, а также другие проблемы с пищеварением.

Некоторые виды рыбы, такие как зубатка, ставрида, королевская скумбрия, тунец и палтус, а также морепродукты, могут содержать высокий уровень ртути, которая негативно влияет на развитие нервной системы плода.

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Также некачественные ингредиенты, такие как недоваренный рис, майонез, могут привести к кишечным инфекциям.

А если вы хотите знать больше о полезных продуктах во время беременности, читайте наш материал: Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременных.

Что нельзя есть во время беременности

Беременным не рекомендуется употреблять мягкие сыры, непастеризованное молоко и сок, сырые яйца, недожаренное или сырое мясо и птицу.

Овощи, такие как кабачки, редис или свекла, следует готовить тщательно для предотвращения бактериальных инфекций. Избегайте потребления сырой фасоли и других недостаточно обработанных овощей, а также немытых фруктов и овощей, чтобы обеспечить безопасность себя и будущего ребенка.

Кроме этого, стоит ограничить потребление алкоголя, кофеина, сахара, фастфуда и сладостей.

Полезные продукты для беременных

Чтобы обеспечить достаточное поступление питательных веществ, следуйте рекомендациям по сбалансированной диете, поддерживающей ваше здоровье и здоровье вашего малыша.

Зерновые продукты и белки. Обратите внимание на пшеничный хлеб, пасту, нежирное мясо и птицу, а также вареную рыбу в количестве 80-100 граммов в неделю.

Обратите внимание на пшеничный хлеб, пасту, нежирное мясо и птицу, а также вареную рыбу в количестве 80-100 граммов в неделю. Комбинируйте зерновые продукты, фрукты, овощи , белковые и молочные продукты. Регулярное потребление овощей добавит пользы вашему организму .

, белковые и молочные продукты. Регулярное потребление овощей добавит пользы вашему организму Питьевая вода. Пейте достаточное количество воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания, особенно в третьем триместре беременности. Вода помогает уменьшить утреннюю тошноту и недомогание, а также поддерживает общее здоровье.

Пейте достаточное количество воды ежедневно, чтобы избежать обезвоживания, особенно в третьем триместре беременности. Вода помогает уменьшить утреннюю тошноту и недомогание, а также поддерживает общее здоровье. Здоровые жиры. Отдавайте предпочтение оливковому маслу и авокадо, избегайте насыщенных жиров и продуктов с "пустыми калориями", таких как конфеты или сладкие напитки, для сохранения здоровья.

Можно ли беременным суши без рыбы

Потребление суш без рыбы может быть более безопасной альтернативой для беременных. Однако важно убедиться, что другие составляющие не содержат опасных для беременных женщин ингредиентов, таких как сырые морепродукты или недостаточно обработанные овощи.

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