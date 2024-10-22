Не для красоты: почему между железнодорожными путями лежат камни

Камни заполняют пространство между шпалами, вокруг них и под ними.

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Почему на железнодорожных путях есть камни / Фото: pixabay.com

Многие из нас, глядя на железнодорожные пути, задаются вопросом: почему под рельсы укладывают камни? Они там лежат неспроста.

Давайте разберемся, какой камень используют на железной дороге и для чего они необходимы.

Основные функции балласта

Камни, расположенные вдоль железнодорожных путей, называются балластом, и их основная задача — поддерживать шпалы и рельсы в правильном положении. Шпалы укладываются перпендикулярно путям и обеспечивают рельсам устойчивость, пишет 24 канал.

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Камни заполняют пространство между шпалами, вокруг них и под ними, создавая устойчивую структуру, способную выдерживать вес поездов и вибрации от их движения.

Зачем нужны шпалы на рельсах? Железнодорожные деревянные шпалы – изделия, представляющее собой брусья, укладываемые на балластный слой железнодорожного пути. Именно они принимают на себя давление, которое состав оказывает на рельсы.

Почему между железнодорожными путями лежат камни? Ответ прост: они предотвращают смещение рельсов и шпал. Без балласта, особенно под воздействием тяжести и движения поездов, шпалы могли бы смещаться, что привело бы к авариям и поломкам.

Какой камень используют на железной дороге?

Не каждый камень подходит для использования в качестве балласта. Гладкие камни, такие как галька, не удерживают свою позицию при вибрациях, возникающих во время движения поездов.

В связи с этим, предпочтение отдается острым, угловатым камням. Такие камни лучше сцепляются друг с другом и остаются на месте даже при сильной вибрации. Это гарантирует, что рельсы и шпалы будут оставаться неподвижными и не деформируются под нагрузкой.

Дополнительные функции балласта

Кроме основной задачи — удерживать рельсы и шпалы на месте, балласт имеет и другие функции. Например, он препятствует росту растений на железнодорожных путях. Если под рельсами начнет расти трава или другие растения, это может привести к разрыхлению почвы и нарушению стабильности путей.

Еще одной важной функцией балласта является защита от воды. Камни помогают отводу воды, что предотвращает размывание грунта под рельсами. Это критично для безопасности движения поездов, так как чрезмерное количество влаги может привести к деформации рельсов и возникновению аварийных ситуаций.

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