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Не вместе с порошком: эксперт рассказал, когда добавлять кондиционер в стиралку

Сергей Кущ
14 ноября 2023, 08:44
Смягчитель ткани работает не так, как стиральный порошок.
Когда добавлять кондиционер в стиралку
Когда добавлять кондиционер в стиралку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Большинство из нас забрасывает в стиральную машину грязное белье, добавляет стиральный порошок и кондиционер для ткани, но это не правильно.

"Многие считают, что смягчитель ткани следует добавлять в стиральную машину одновременно со стиральным порошком. Это неверно", - заявила Daily Express представители компании Laundry Heap, занимающаяся доставкой стиральных порошков.

Когда добавлять кондиционер в стиральную машину?

Смягчитель ткани работает не так, как стиральный порошок. Порошок состоит из поверхностно-активных веществ, любящих воду и загрязнения.

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Короче говоря, моющее средство выигрывает от того, что вместе с одеждой в воду попадает вода; его задача - проникнуть в ткань, очистить ее и уйти. Поэтому добавлять его в начале стирки вполне логично.

А вот кондиционер для ткани - это совсем другой зверь. Смягчающие средства действуют на одежду - точнее, они наносят на нее слой электрически заряженных химических веществ, в результате чего она становится более пушистой и мягкой на ощупь.

А это значит, что мы не хотим его стирать. И уж точно не стоит добавлять его в начале стирки, где он будет выполаскиваться и станет неэффективным.

Как правильно добавлять кондиционер в стиральную машину?

Второй этап цикла полоскания - лучшее время для добавления кондиционера.

Это связано с принципом работы цикла полоскания. На первом этапе вода с моющим средством удаляется из барабана. Это плохое время для добавления смягчителя ткани, так как он буквально уйдет в канализацию.

Во время полоскания на белье выливается чистая вода "последнего этапа". Это идеальное время для добавления смягчителя - сладковатая жидкость останется на одежде, где она и должна быть, чтобы оказать свое смягчающее действие.

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