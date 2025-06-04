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Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд

Виталий Кирсанов
4 июня 2025, 05:50
23
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем задании "Найдите отличия" необходимо найти три отличия между изображениями котенка, выглядывающего из окна, за 17 секунд. Сможете ли вы их найти? Проверьте свои навыки наблюдения прямо сейчас!

В этом задании представлены две одинаковые картинки котенка, выглядывающего из окна. Хотя на первый взгляд картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия. Сможете ли вы найти три отличия за 17 секунд?

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что те, кто регулярно практикуется в решении головоломок "Найдите отличия", обладают лучшей концентрацией, интеллектом и сосредоточенностью.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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