Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

После разрушения Каховской ГЭС природа на месте бывшего водохранилища восстанавливается гораздо быстрее, чем прогнозировали ученые.
Вместо пустыни и пылевых бурь здесь появляются новые экосистемы, возвращаются исчезнувшие реки и даже редкие виды рыб.
Природа восстанавливается быстрее ожиданий
Ботаник Анна Куземко, которая четыре раза участвовала в экспедициях на месте бывшего водохранилища, отмечает: "Природа умнее людей". Уже через три недели после подрыва дамбы на дне начали прорастать ивы и тополя. В 2025 году они достигли высоты до 7 метров, формируя крупнейший в Европе вербово-тополевый лес, пишет BBC.
Также здесь восстанавливается около третьей части растений и животных, которые существовали до затопления этих земель. В национальном парке "Каменская Сечь" вновь течет река Каменка, исчезнувшая более 70 лет назад.
Возвращение осетра
По словам ихтиолога Виктора Демченко, в районе острова Хортица снова появился осетр. Благодаря разрушению дамбы рыба получила возможность свободно подниматься вверх по течению, чего не происходило десятилетиями.
Опасность токсинов
Экологи предупреждали о риске "токсичной бомбы" — тяжелых металлов и отходов промпредприятий, которые накопились на дне водохранилища. Анализы подтвердили наличие опасных веществ в почве.
Однако ученые отмечают, что значительная часть токсинов аккумулируется растительностью. Например, ивы активно поглощают тяжелые металлы, снижая угрозу загрязнения. Но ботаники предупреждают: если этот лес будет вырублен или территорию снова затопят, токсины попадут обратно в окружающую среду.
Исследования под обстрелами
Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу дронов, ученые продолжают собирать образцы и анализировать состояние природы, чтобы понять долгосрочные последствия катастрофы.
Разрушение Каховской дамбы стало трагедией, но восстановление природы показывает, что экосистемы способны к удивительной регенерации даже после масштабных катастроф.
