Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Что происходит на дне Каховского водохранилища / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что появилось на месте Каховской ГЭС

О чем предупреждают экологи

После разрушения Каховской ГЭС природа на месте бывшего водохранилища восстанавливается гораздо быстрее, чем прогнозировали ученые.

Вместо пустыни и пылевых бурь здесь появляются новые экосистемы, возвращаются исчезнувшие реки и даже редкие виды рыб.

Природа восстанавливается быстрее ожиданий

Ботаник Анна Куземко, которая четыре раза участвовала в экспедициях на месте бывшего водохранилища, отмечает: "Природа умнее людей". Уже через три недели после подрыва дамбы на дне начали прорастать ивы и тополя. В 2025 году они достигли высоты до 7 метров, формируя крупнейший в Европе вербово-тополевый лес, пишет BBC.

Также здесь восстанавливается около третьей части растений и животных, которые существовали до затопления этих земель. В национальном парке "Каменская Сечь" вновь течет река Каменка, исчезнувшая более 70 лет назад.

Возвращение осетра

По словам ихтиолога Виктора Демченко, в районе острова Хортица снова появился осетр. Благодаря разрушению дамбы рыба получила возможность свободно подниматься вверх по течению, чего не происходило десятилетиями.

Опасность токсинов

Экологи предупреждали о риске "токсичной бомбы" — тяжелых металлов и отходов промпредприятий, которые накопились на дне водохранилища. Анализы подтвердили наличие опасных веществ в почве.

Однако ученые отмечают, что значительная часть токсинов аккумулируется растительностью. Например, ивы активно поглощают тяжелые металлы, снижая угрозу загрязнения. Но ботаники предупреждают: если этот лес будет вырублен или территорию снова затопят, токсины попадут обратно в окружающую среду.

Исследования под обстрелами

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу дронов, ученые продолжают собирать образцы и анализировать состояние природы, чтобы понять долгосрочные последствия катастрофы.

Разрушение Каховской дамбы стало трагедией, но восстановление природы показывает, что экосистемы способны к удивительной регенерации даже после масштабных катастроф.

Смотрите видео о том, что происходит на месте Каховского водохранилища:

