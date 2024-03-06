Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день

Луна каждый месяц проходит свои циклы и фазы. Астрологи убеждены, что эти фазы способны влиять на жизнь людей и могут как улучшить её, так и сделать хуже. Однако иногда звездам всё же нужно помогать изменить вашу жизнь. Новолуние - что нельзя делать и что стоит сделать мы расскажем в статье.
Что можно и что нельзя делать в новолуние
Новолуние 10 марта 2024 пройдет в знаке Рыб. По словам астрологов оно может проявить истинную суть человека, напомнить о прошлом и дать возможность изменить свою жизнь. Рыбы - крайний знак в Зодиакальном круге и он ещё больше акцентирует внимание на завершении старого цикла. В этот день необходимо придерживаться определенных правил, чтобы суметь использовать возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Что делать в Новолуние
Важно помнить, что даже в самом названии этого события скрыты слова "новая луна", то есть - это всё, что свидетельствует о новых желаниях и начинаниях. Само по себе Новолуние - это каждый раз шанс приступить к новой жизни, именно в это время стоит загадывать желания и прописывать планы с целями. В этот период сознание человека может измениться и открыться новым идеям.
Что нельзя делать в Новолуние
В Новолуние 10 марта не стоит рисковать и выносит мусор из дома. Также не стоит подвергаться суете, конфликтам и ссорам. К тому же, важно не обрезать растения и пить алкогольные напитки.
Что стоит учитывать читателю
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Смотрите видео о том, что нужно сделать в новолуние:
@woman_astrolog Причина почему в полнолуние нельзя загадывать жеалания. И когда можно? #астролог#астрология#загадатьжелание#марафонжеланий♬ оригинальный звук - АСТРОЛОГ ЛЕВ ОЛЬГА
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