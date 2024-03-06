УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день

Елизавета Бельмас
6 марта 2024, 14:12
Совсем скоро Луна возьмет новое начало и жизнь людей сможет заиграть новыми красками. Главред расскажет, чего не стоит делать в новолуние.
Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день
Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Луна каждый месяц проходит свои циклы и фазы. Астрологи убеждены, что эти фазы способны влиять на жизнь людей и могут как улучшить её, так и сделать хуже. Однако иногда звездам всё же нужно помогать изменить вашу жизнь. Новолуние - что нельзя делать и что стоит сделать мы расскажем в статье.

Что можно и что нельзя делать в новолуние

Новолуние 10 марта 2024 пройдет в знаке Рыб. По словам астрологов оно может проявить истинную суть человека, напомнить о прошлом и дать возможность изменить свою жизнь. Рыбы - крайний знак в Зодиакальном круге и он ещё больше акцентирует внимание на завершении старого цикла. В этот день необходимо придерживаться определенных правил, чтобы суметь использовать возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Что делать в Новолуние

Важно помнить, что даже в самом названии этого события скрыты слова "новая луна", то есть - это всё, что свидетельствует о новых желаниях и начинаниях. Само по себе Новолуние - это каждый раз шанс приступить к новой жизни, именно в это время стоит загадывать желания и прописывать планы с целями. В этот период сознание человека может измениться и открыться новым идеям.

видео дня

Что нельзя делать в Новолуние

В Новолуние 10 марта не стоит рисковать и выносит мусор из дома. Также не стоит подвергаться суете, конфликтам и ссорам. К тому же, важно не обрезать растения и пить алкогольные напитки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео о том, что нужно сделать в новолуние:

@woman_astrolog Причина почему в полнолуние нельзя загадывать жеалания. И когда можно? #астролог#астрология#загадатьжелание#марафонжеланий♬ оригинальный звук - АСТРОЛОГ ЛЕВ ОЛЬГА

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Луна гороскоп интересные новости
Реклама

Главное за день

РФ сбросила на села Сумской области "кассеты": населенные пункты заминированы

РФ сбросила на села Сумской области "кассеты": населенные пункты заминированы

15:22 Украина
Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по "Сергею Котову"

Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по "Сергею Котову"

14:50 Украина
РФ пугает "масштабным наступлением" на 2 области: в ВСУ жестко ответили на угрозы

РФ пугает "масштабным наступлением" на 2 области: в ВСУ жестко ответили на угрозы

14:00 Украина
Все главные новости

Популярное

Два города могут оказаться в окружении, в ВСУ уже готовятся к этому - капитан 25917

Два города могут оказаться в окружении, в ВСУ уже готовятся к этому - капитан

В Украине бушует очень сильная магнитная буря: когда она закончится 11809

В Украине бушует очень сильная магнитная буря: когда она закончится

В Украину возвращается зима: во многих областях будет снег 5175

В Украину возвращается зима: во многих областях будет снег

Что нужно выпить 6 марта, чтобы быть здоровым: важные приметы дня 5126

Что нужно выпить 6 марта, чтобы быть здоровым: важные приметы дня

Последние новости

15:25

В захваченном Бердянске подорвали машину с организаторкой "выборов" Путина

15:22

РФ сбросила на села Сумской области "кассеты": населенные пункты заминированы

15:14

Холоденко раскрыла способ, как быстро снять тревожное состояние

15:05

Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине

14:55

Гороскоп на завтра 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться

РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – СвитанРФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – Свитан
14:50

Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по "Сергею Котову"

14:45

Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным

14:40

Как по глазам и бровям определить характер человека

14:29

"Будет высечен": Тарзан агрессивно угрожал коллегам перед спектаклем

Реклама
14:12

Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день

14:00

РФ пугает "масштабным наступлением" на 2 области: в ВСУ жестко ответили на угрозы

13:59

"Путин хочет оккупировать Харьков": россияне изменили тактику ударов по городу

13:57

Как разблокировать "скрытую" функцию стиралки: женщина поделилась лайфхакомВидео

13:48

"На ваших руках кровь украинцев": Кристина Соловий обвинила Машу ЕфросининуВидео

13:11

Крах брака: союз принца Гарри и Меган Маркл под угрозой

12:59

"Меня и мою жену хотели убить": в Испании обстреляли авто пропагандиста ШарияВидео

12:55

Церковный праздник 7 марта: что нельзя есть в этот важный день

12:53

Украину накроет антициклон Jasper: в погоде произойдут резкие изменения

12:45

Как привлечь богатство по фен-шуй: что куда поставить и какой цвет выбрать

12:43

Вкус "Рафаэлло": девушка показала, как приготовить идеальные блины на молоке

Реклама
12:33

30-летняя подруга 83-летнего Аль Пачино впервые показала лицо их крохи-сына

12:26

Угроза для 5 городов: РФ бросила резервы на новые направления - офицер ВСУ

12:17

Ольга Сумская несдержанно прокомментировала сьемки дочери в РФ

12:14

"Была сильная близость": Соловий рассказала о разрыве с ВакарчукомВидео

12:13

Зеленский легитимен до следующих выборов, которые могут состояться после войны – ЦИК

12:06

Ранены почти 3 десятка оккупантов: ГУР сообщило новые данные об уничтожении "Сергея Котова"

11:59

Данилов раскрыл все проблемы на фронте: как справятся со "снарядным голодом"

11:21

Известный российский певец Александр Малинин готов идти воевать против Украины

11:19

Мощный взрыв: РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского - СМИ

11:04

В 3 областях есть разрушения из-за Шахедов: повреждены объект инфраструктуры и жилые домаФото

10:59

Как РФ взяла Авдеевку: в ISW рассказали о новой тактике российских войск

10:32

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Быкам помогут друзья, Крысам - ЧП

10:06

Зеленская отказалась лететь в США: все из-за Навальной

10:05

"Все были в шоке": Виталий Козловский удивил новостью о своей женитьбе

09:58

Российские пропагандисты "в истерике" после уничтожения "Сергея Котова" - ISW

09:57

"Дадут после выборов в РФ": Свитан сказал, почему США тянут с помощью УкраинеВидео

09:42

"Участие однозначно возможно": Свитан раскрыл сценарий, когда РФ втянет Китай в войнуВидео

09:42

Чему нам следует поучиться у русских оккупантовмнение

09:39

Ну убьют, так отпугнут: 2 вещи, которые ненавидят тараканы

09:03

Угроза прорыва к Одессе: полковник ВСУ оценил планы россиян по ПриднестровьюВидео

Реклама
08:58

Медведчук требует вернуть ему гражданство Украины и депутатский мандат - СМИ

08:31

В России мощно взорвалась ТЭЦ: много пострадавших, под завалами людиВидео

08:16

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько воздушных целей удалось сбить

07:56

Россияне продают украинских пленных на "черном рынке": в ISW раскрыли схемы

07:36

Россияне смогли продвинуться на одном из направлений фронта: в ISW назвали детали

07:35

Число 190 спряталось среди чисел 109: только самые внимательные смогут разгадать загадку

06:45

Прогремели масштабные взрывы: Россия атаковала Украину "Шахедами", есть прилеты

06:10

Массовое озверение общества должно закончиться для Путина плохомнение

05:10

Удар по "Сергею Котову": россияне жалуются на большие потери экипажа

04:40

"Наступление невозможно без помощи США": полковник ВСУ дал тревожный прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять