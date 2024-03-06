Совсем скоро Луна возьмет новое начало и жизнь людей сможет заиграть новыми красками. Главред расскажет, чего не стоит делать в новолуние.

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Новолуние в Рыбах 10 марта: что нельзя делать в этот день / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Луна каждый месяц проходит свои циклы и фазы. Астрологи убеждены, что эти фазы способны влиять на жизнь людей и могут как улучшить её, так и сделать хуже. Однако иногда звездам всё же нужно помогать изменить вашу жизнь. Новолуние - что нельзя делать и что стоит сделать мы расскажем в статье.

Что можно и что нельзя делать в новолуние

Новолуние 10 марта 2024 пройдет в знаке Рыб. По словам астрологов оно может проявить истинную суть человека, напомнить о прошлом и дать возможность изменить свою жизнь. Рыбы - крайний знак в Зодиакальном круге и он ещё больше акцентирует внимание на завершении старого цикла. В этот день необходимо придерживаться определенных правил, чтобы суметь использовать возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Что делать в Новолуние

Важно помнить, что даже в самом названии этого события скрыты слова "новая луна", то есть - это всё, что свидетельствует о новых желаниях и начинаниях. Само по себе Новолуние - это каждый раз шанс приступить к новой жизни, именно в это время стоит загадывать желания и прописывать планы с целями. В этот период сознание человека может измениться и открыться новым идеям.

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Что нельзя делать в Новолуние

В Новолуние 10 марта не стоит рисковать и выносит мусор из дома. Также не стоит подвергаться суете, конфликтам и ссорам. К тому же, важно не обрезать растения и пить алкогольные напитки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео о том, что нужно сделать в новолуние:

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