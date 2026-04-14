О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"

В современных стиральных машинах часто встроена мелодия, оповещающая о завершении цикла.

Особенно это заметно у моделей Samsung и LG, где сигнал может быть довольно длинным и раздражать некоторых пользователей, пишет Express.

Интересно, что привычка "поющих" бытовых приборов пришла из Азии. Там мелодии есть не только на стиральных машинах, но и на рисоварках, духовках и другой технике, чтобы создавать уютную атмосферу дома и делать бытовые задачи более приятными.

Пользователи отмечают, что звуковой сигнал действительно полезен: вовремя извлечённая одежда меньше мнётся. Эксперты добавляют, что для корейских брендов это также отражение культурной особенности — концепции "эгё", когда милые и очаровательные детали считаются важными.

При желании сигнал легко отключается: производители, включая Samsung, предоставляют инструкции, как сделать это на конкретной модели.

Стиральная машина является важным бытовым прибором, который значительно облегчает жизнь. Однако, как и любая техника, она требует регулярного ухода и внимательного обращения.

Без должного ухода в барабане могут скапливаться бактерии и грязь, а внутри корпуса образовываться накипь, что увеличивает риск поломок даже у дорогостоящих моделей. Эксперты делятся советами, как продлить срок службы устройства и сохранить его работоспособность.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

