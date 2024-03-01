Особенно жестяные: почему нельзя ставить открытые банки в холодильник

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть консервные банки перед покупкой.

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Почему нельзя ставить открытую банку в холодильник / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас, пренебрегая правилами хранения продуктов в холодильнике, подвергают свое здоровье риску.

Открытая консервная банка может стать идеальным местом для развития бактерий и микроорганизмов, если она была повреждена или хранилась неправильно, пишет французский портал Sante+.

Какие консервы лучше не покупать?

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть консервные банки перед покупкой. Вмятины и ржавчина – сигналы к тому, что банка может быть менее герметичной. Такие дефекты могут послужить входной дверью для бактерий при открытии.

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Если консервы долгое время хранились в шкафу и на их поверхности появилась ржавчина, их лучше не употреблять. Этот риск также подчеркивает важность тщательного хранения даже закрытых банок в прохладном и сухом месте.

Ржавчина и холодильник: почему это опасно?

Холодильники создают оптимальные условия для взаимодействия металла консервных банок, продуктов и кислорода. Это может привести к появлению ржавчины и загрязнению содержимого банки. Именно поэтому не рекомендуется хранить открытые консервы в холодильнике.

Почему нельзя ставить открытую банку в холодильник?

Чтобы избежать риска бактериального загрязнения и ржавчины, рекомендуется после открытия банки переложить остатки в другой герметичный пластиковый или стеклянный контейнер. Это обеспечит сохранность продуктов и сохранит ваше здоровье.

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